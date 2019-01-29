SKY LIFT заводит лифты в облака

— Мы постоянно посещаем международные технологические выставки в КНР и присмотрели несколько технологий, которые планируем внедрять на своем производстве в компании SKY LIFT (расположено в Китае). На минувшей неделе у нас прошла встреча с инженерами и конструкторами ряда китайских предприятий, были подписаны соответствующие соглашения о покупке технологий, — рассказал InfoPro54 президент группы компаний SKY GROUP Владимир Литвинов.

Он отказался назвать объем инвестиций в инновации, но отметил, что речь идет о системах повышения энергосбережения и безопасности пассажиров. В частности, SKY GROUP планирует оснащать все свои лифты установками для подключения к облачному сервису. Стоимость одной установки — около $200, что не критично для стоимости лифта.

— В КНР диспетчеризация лифтов уже давно заведена в облако. Облачные системы сервисов позволяют отслеживать все изменения в устройствах в режиме онлайн и оперативно на них реагировать, — рассказывает Литвинов. — Каждая станция лифтов посылает сведения о своей работоспособности на центральный диспетчерский пункт. В случае аварии на пункт поступает информация о конкретном месте поломки: кабина, трос, автоматика, отсутствие напряжения и т.д. На ближайший пункт ремонта направляется сообщение электромеханику, который посылает фотоотчет в систему о проделанной работе.

Собеседник InfoPro54 пояснил, что SKY GROUP приобрела эту технологию и начинает внедрять на своих объектах. Лифты также планируется подключить к Wi-Fi, чтобы у пассажиров не терялась связь во время движения. В планах компании — выйти с предложением о создании облачного сервиса для лифтового хозяйства к мэрии Новосибирска и правительству области.

— Сейчас активно обсуждается тема «Академгородок 2.0». Планируем обратиться к специалистам Академгородка и предложить разработать облачный сервис. Если не получится, то мы привезем технологию из КНР, ее останется только адаптировать под наш город и регион, — говорит Литвинов.

Кроме того, на площадке SKY LIFT будет производиться оборудование для шумоподавления. Это позволит устранить проблему, актуальную для жителей верхних этажей многоэтажек, где расположены лифтовые кабины. На предприятии с 2019 года начинается также выпуск нажимных валиков.

— Мы начинаем их ставить в лифтовые кабины с 2019 года. Благодаря установке, кабина может разгоняться до скорости 4 метра в секунду, то есть путь до 17 этажа будет занимать около 10 секунд, — поясняет Владимир Литвинов.

По его словам, внедрение новых технологий не скажется на стоимости лифтовых кабин компании, так как SKY LIFT одновременно собирается провести оптимизацию процесса их производства.

— Конкурировать с дешевой продукцией мы точно не хотим. Если кто-то любит «погорячей» — пусть выбирает то, что выбирает, мы же планируем делать ставку на качество и инновации, — добавил он.

Озвучить объем производства модернизированной продукции Литвинов отказался, заявив, что это коммерческая информация. Однако отметил, что 2018 год компания закончила с плюсовым итогом и намерена придерживаться этой тенденции в 2019 году.

На минувшей неделе SKY LIFT отгрузил 22 эскалатора для торгового центра заказчику в Санкт-Петербург. В 2019 году запускает четыре линейки новых лифтов: для больниц, школ, лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья и лифт для коттеджей в новой конфигурации. Заказы на их производство уже поступили из Мурманска и Кисловодска.

Фото предоставлено SKY GROUP