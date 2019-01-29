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Смотри на стройку

24 января состоялось открытие одного из самых интересных офисов продаж – в доме «Маяк».
  • 29/01/2019, 11:56
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На выбор квартиры влияет не только цена или локация проекта. Сервис – вот один из важных элементов, который сегодня ценят покупатели недвижимости в Новосибирске. Поэтому девелопер «Группа Мета» открыл на строительной площадке дома «Маяк» необычный офис продаж, или, как его называют в самой компании, «домик».

На открытие приехали агентства недвижимости и банки-партнеры – всего порядка 30 человек поучаствовали в торжественном мероприятии и посетили первую в истории дома «Маяк» экскурсию.

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«Это не просто маленький вагончик или офисное помещение. Здесь мы постарались сделать яркий, современный дизайн, разделили помещение на функциональные зоны и сделали его комфортным для гостей и сотрудников, — рассказывают в «Группе Мета». – По сути, получится такой хюгге от продаж: гости могут приехать, спокойно поговорить о своей будущей квартире, сидя в уютном диване с пледом и подушками. А за окном – вся динамика строительства и река».

Общая площадь мобильного офиса – 60 «квадратов», и здесь удобно и работать, и выбирать квартиру. Например, главное пространство здесь – место для встреч с клиентами: диваны с пледами и подушками сохраняют концепцию «ливинга» — кухни-гостиной в планировочных решениях дома «Маяк».

Еще одна важная история – про ход строительства. Гости смогли посетить строительную площадку и увидеть важные элементы будущего дома. Например, подпорная стена высотой порядка 7 метров – теперь не возникает вопросов о подтоплении дома и территории.

Напомним, «Маяк» — это дом на берегу реки в непосредственной доступности от метро «Речной вокзал». Разные варианты планировочных решений – например, уютные однокомнатные, или семейные квартиры с видом на реку, благоустройство и даже место для мытья лап домашним питомцам – вот что такое «Маяк». Цена за «квадрат» от 61300 рублей на 28.01.19.

Кстати, остается несколько дней, чтобы успеть выбрать квартиру по спецпредложению: до 31 января выгода покупателя может достигать до 190 000 рублей. Посмотреть варианты планировок можно уже сейчас на сайте groupmeta.ru.

Команда дома «Маяк» ждет в гости всех, кто хочет найти для себя удобную квартиру с видом на реку.

Адрес: 2-я Обская, 71/1 (ост. «Завод Труд»)

Срок сдачи: II квартал 2020 года.

Дом «Маяк»:

тел. 8 (383) 383–24–40

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Застройщик: ООО СК «Мета-Обская». Проектная декларация на сайте groupmeta.ru. Ипотека предоставляется: ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк», ПАО ФК «Открытие».

Фото: предоставлены пресс-службой компании

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