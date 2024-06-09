Дава не получил поддержки Филиппа Киркорова в финале шоу «Сокровища императора»

В финале популярного шоу «Сокровища императора» новосибирский блогер Давид Манукян и его брат лишились поддержки знаменитого артиста.

В последнем этапе программы оказались самые сильные игроки: Мария Миногарова с Пару Хачатуровым, Евгений Ершов с мамой, Дава с двоюродным батом Арманом. Ведущие пригласили на финал уже выбивших игроков шоу, которые могли отдать свой голос за любую из пар. Для зрителей стало сюрпризом, что Филип Киркоров проголосовал против своего давнего знакомого Давида.

―Я уверен, что у него все получится и без моей поддержки. Мы с Вольфгангом решили поддержать пару, которая удивила всех, и меня в первую очередь, — заявил Киркоров.

Это не первое разочарование новосибирского блогера на проекте. В полуфинале после страстного поцелуя, его навсегда бросила ведущая Ольга Бузова. Весь проект держалась интрига вокруг отношений Давы и поп-дивы. Они высказывали друг другу претензии, вспоминали прошлое. Бузова несколько раз не могла скрыть слез во время таких откровений. В итоге аристка заявила, что у нее не осталось никаких чувств к бывшему бойфренду и в их истории поставлена окончательная точка.