Святой источник смыло ливнем под Новосибирском

Сильный ливень, который обрушился в субботу на Новосибирскую область, затопил любимое место горожан ― «Святой ключ». Потоки грязной жижи попали в купель и источник со святой водой.

Посетители этого знакового места опубликовали в социальных сетях видео, на котором заметно, как стихия рушит популярный туристический объект. Люди жалуются, что набрать святой воды и окунуться в купель больше невозможно.

― Завтра у нас санитарный день. Будем все убирать и чистить. Сейчас пока вода грязная, мы не рекомендуем ее набирать. Но уже в среду все наладится с Божьей помощью, ― уточнили редакции Infopro54 в администрации «Святого Ключа».

Напомним, Святой источник, расположенный на территории Искитимского района вблизи поселка Ложок уже много лет является знаменитым местом для православных паломников, туристов и горожан. Он всегда славился чистой и живой водой. По легенде, которую рассказывают старожилы этих мест, источник забил на месте расстрела священников в 30-е годы прошлого века.

Ранее редакция рассказывала, что после нескольких дождливых дней Новосибирск превратился в Венецию.