Давай, до свидания: семью азербайджанцев лишили гражданства РФ за угрозу безопасности России

В Алтайском крае супруги — выходцы из Азербайджана — получили российские паспорта, но становиться россиянами по духу даже не собирались. Они регулярно собирали у себя дома соотечественников, и за разговорами на бытовые темы не забывали упомянуть о превосходстве азербайджанцев над остальными национальностями, а также предавались мечтам о создании анклавов на территории региона, в которых жили бы только выходцы из их родной страны.

Кроме того, новые россияне призывали к открытому противостоянию с правоохранительными органами.

— Установлено, что 38-летний мужчина и его 37-летняя супруга совершали действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе, что является основанием для прекращения гражданства Российской Федерации, — сообщили в УФСБ по Алтайскому краю.

Известно, что семейная пара неоднократно привлекались к уголовной ответственности на территории РФ за незаконный оборот спиртосодержащей продукции.

Этнические ценности родителей охотно разделяли их дети. Так, 15 января в школе № 126 города Барнаула их 15-летний сын угрожал ножом 14-летней девочке. По данному инциденту Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», самого «проказника» сначала отправили в СИЗО, а затем изменили меру пресечения на домашний арест.

По словам мамы пострадавшей девочки, девятиклассник-иностранец неоднократно применял физическое и психологическое насилие в отношении других школьников и даже учителей. По её словам, подросток стоит на учёте в ПДН, но не смотря на это, поведение хулигана не меняется.

— Родителям, которые раньше писали на эту семью заявления, почему-то приходили все время отписки. Приходили, смотрели, как у них дома, как они живут — всё красиво, чисто, аккуратно. Как-то договаривались, наверно, я не знаю. Но я считаю, что переходить такие рамки и приносить в школу оружие и угрожать им детям — это недопустимо, — поделилась женщина.

Она переживала, что наказания не последует и на сей раз. По словам родительницы, адвокаты буйного подростка ссылаются на то, что момент угрозы не попал под видеокамеры, а значит, доказать его будет сложно.

Однако теперь на основании данных алтайского УФСБ этническую семью лишили российского гражданства.

Ранее редакция сообщала о депутате-азербайджанце, «подарившем» узбекам сибирские регионы. Во время очередного заседания Думы ХМАО народный избранник Таги-Заде Халид Боюкага, заявил, что Югра и часть Тюменской области являлось исторически сибирским ханством, которым правил хан Кучум из узбекской династии Шибанидов, а миграционные потоки узбекских ценнейших специалистов в Сургут и Ханты-Мансийск — это не что иное, как процесс репатриации.