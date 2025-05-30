«Это историческая родина узбеков»: депутат заксобрания объяснил массовый наплыв мигрантов в сибирские регионы

В думе ХМАО в очередной раз подняли вопрос о наплыве мигрантов в регион. Депутаты так увлеклись, что в какой-то момент дискуссия привела к неожиданному результату: узбеки возвращаются на историческую родину.

К такому выводу подвёл коллег депутат Таги-Заде Халид Боюкага оглы, родом из Азербайджана. По словам народного избранника, Югра и часть Тюменской области являлось исторически сибирским ханством, которым правил хан Кучум из узбекской династии Шибанидов, а миграционные потоки узбекских ценнейших специалистов в Сургут и Ханты-Мансийск — это не что иное, как процесс репатриации.

— Югра и часть Тюменской области — это исторически часть Сибирского ханства. Последний хан Кучум — это выходец из узбекской династии Шибанидов. Это правящая узбекская династия выходцев из Бухарского ханства. Может, они ездят сюда на историческую родину, — заявил депутат.

На реплику его коллеги отреагировали очень жёстко: мол, от лирики неплохо бы перейти к практике, а именно — к обсуждению рождаемости и смертности коренных народов.

Стоит отметить, что прародиной тюркских народов в целом традиционно считаются Алтайские горы. Если же касаться узбекского этноса, то он сформировался на территории Центральной Азии.

Отметим так же, что подобные претензии на сибирские земли от политиков уже звучали на просторах интернета. Так, в ноябре 2024 года бывший депутат парламента Казахстана Уалихан Кайсаров заявил, что ранее некоторые российские города находились под контролем Чингисхана и его потомков, что, по его мнению, даёт основание казахам претендовать на эти земли. В число «казахских владений» политик включил Новосибирск, Алтай, Омск, Оренбург, Тюмень и другие российские города.

— Не Новосибирск, а Новайсэбэр — это Ногай-Сивир, это наши казахские земли. Тюмень — Тюмэн — южные края Золотой Орды, а за ней выше тоже наши территории. Омск – Омбы. Не Оренбург, а Орэнбор — когда-то столица казахского государства… Половина нынешней России — это исторические земли казахов. И Казахстан имеет полное моральное и историческое право требовать эти земли назад, — «прояснил пробелы в истории» Кайсаров.

Однако попытки привязать казахов к Чингисхану не имеют под собой никаких оснований, поскольку завоеватель всё-таки был монголом. «Великим монголом» назвал Чингисхана и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время недавнего официального визита в Монголию.

Не исключено, что подобные «делёжки» российских земель ещё неоднократно придётся услышать от различного толка «экспертов». На искажение исторических фактов активно работает религиозная организация «Духовное управление мусульман» (ДУМ), тесно связанная с Турцией.

Ранее мигрант из Узбекистана, получивший российское гражданство, записал видеообращение президенту Владимиру Путину с требованием в незамедлительном порядке восстановить деятельность узбекской диаспоры и назначить его руководителем организации.