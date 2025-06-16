Губернатор Новосибирской области поручил улучшить транспортную доступность зоопарка

В Новосибирске по выходным могут запустить шаттлы для посетителей зоопарка. С такой инициативой выступил губернатор региона Андрей Травников на совещании в областном правительстве.

Идею он озвучил при обсуждении благоустройства территории зоопарка. Губернатор поручил мэру столицы Сибири Максиму Кудрявцеву тщательно проработать этот проект.

— Следует обратить внимание на прилегающую территорию, в том числе на парковочные места – предлагаю посмотреть на этот вопрос комплексно, — сказал Андрей Травников.

По его мнению, парковки вдоль забора зоопарка всегда будут недостаточными. Поэтому он предложил рассмотреть возможность создания стоянок в удаленных местах и организацию перехватывающих парковок.

Губернатор отметил, что важно улучшить пешеходный маршрут от метро «Заельцовская» до зоопарка. Его нужно сделать более привлекательным, особенно для туристов. В выходные можно запустить дополнительные шаттлы для удобства посетителей.

Напомним, в 2024 году Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило посетило более 1,5 млн человек.

Ранее редакция сообщала о том, что более 270 мероприятий прошло в Новосибирске в «Ночь музеев». В городе работало более восьмидесяти площадок.