«Давайте, я помогу»: вежливый мужчина донес бабушке сумки и ограбил ее в Новосибирске

Циничное преступление совершил житель Оренбургской области в Новосибирске. Мужчина подкараулил у подъезда дома на улице Выборной пожилую сибирячку, которая возвращалась из магазина с тяжелыми пакетами. Хитрец прикинулся соседом, вошел в подъезд, который открыла пенсионерка.

― Давайте, я помогу, ― настойчиво предложил 67-летней бабушке незнакомец.

Старушка сначала отказывалась, но под напором доброты сдалась и вручила мужчине сумки. А дальше произошло перевоплощение из заботливого «соседа» в меркантильного грабителя.

― Неизвестный вырвал у нее из рук сумку, в которой находились денежные средства в размере 5 тысяч рублей и банковская карта, ― рассказали Infopro54 в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Расстроенная женщина позвонила полицейским. Те отсмотрели записи с камер видеонаблюдения в подъезде и снаружи и составили ориентировку на злоумышленника.

― Сотрудники патрульно-постовой службы на остановке общественного транспорта «Речной вокзал» задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Оренбургской области, который уже находился в федеральном розыске по подозрению в совершении аналогичных преступлений на родине. Кроме того, в настоящее время установлена причастность мужчины еще к двум фактам имущественных преступлений, совершенных на территории Ленинского и Калининского районов города Новосибирска, ― добавили в МВД.

Грабителя-обманщика заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».