Школьница выпала из окна на 8 этаже в Академгородке в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска девочка выпала из окна на 8 этаже дома № 21 на улице Российской. Инцидент произошел около 9 утра.

— Школьнице на вид 13 лет. По предварительной информации от очевидцев, она жива. Задействованы службы скорой медицинской помощи и полиции, — сообщили в группе «Служба 112 Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Девочка доставлена в больницу, за ее жизнь борются врачи.

Ранее редакция сообщала о том, что школьница выпала из окна 7-го этажа дома в Октябрьском районе Новосибирска. По словам очевидцев происшествия, после падения девочка была жива.