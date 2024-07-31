Давать мигрантам гражданство РФ после постановки на воинский учет предложили в Госдуме

В Государственной думе предложили давать мигрантам российское гражданство только при условии постановки их на воинский учет. С такой инициативной выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин на Совете 29 июля.

— Также будет рассмотрена инициатива об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст, — говорится в сообщении на сайте Госдумы РФ.

Соответствующую поправку планируется рассмотреть до конца весенней сессии.

По мнению депутата Джамаладина Гасанова, служба в рядах армии РФ можно расценивать как способ показать верность стране, которая приняла новых граждан.

— Получая российский паспорт, мигранты должны понимать, что вместе с правами они получают и обязанности перед государством. Многодетные семьи, которыми нередко являются семьи приезжих, пользуются мерами соцподдержки. Кроме того, дети мигрантов получают бесплатное образование, а семьи в целом квалифицированную медицинскую помощь, — отметил депутат Госдумы в разговоре с журналистом «РГ».

Ранее редакция сообщала о том, что мигранты оккупировали село в Новосибирской области и устроили местным жителям ад. Произвол в Киике происходит с поддержки главы местной администрации. После огласки происходящего в сибирском селе беспредела историей заинтересовался глава Центрального аппарата СК Александр Бастрыкин. На одного иностранца, избившего женщину, возбудили уголовное дело. По остальным инцидентам проводятся проверки.