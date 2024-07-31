Мотоциклист погиб из-за подрезавшей его женщины за рулем Volkswagen в Новосибирске

В Новосибирске женщина за рулем автомобиля насмерть сбила мотоциклиста. Авария произошла в 11 часов 31 июля в Заельцовском районе города.
По информации ГАИ, 49-летняя женщина ехала на автомобиле Volkswagen Polo по улице Светлановской в сторону Окружной. Возле дома №50, осуществляя разворот и не убедившись в безопасности маневра, врезалась во встречный мотоцикл.
— В результате ДТП 26-летний водитель мотоцикла получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия, — рассказали в новосибирской Госавтоинспекции.
На месте смертельной аварии работает следственно-оперативная группа, наряд ДПС. Все обстоятельства устанавливаются.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске полицейские разыскивают водителя черного Mercedes без государственных регистрационных номеров, насмерть сбившего женщину в ночь на 31 июля. ДТП произошло возле дома № 177/24 на улице Большевистской.
Источник фото: Телеграм-канал «АСТ-54», пресс-служба ГАИ по НСО
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