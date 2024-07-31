Мотоциклист погиб из-за подрезавшей его женщины за рулем Volkswagen в Новосибирске

В Новосибирске женщина за рулем автомобиля насмерть сбила мотоциклиста. Авария произошла в 11 часов 31 июля в Заельцовском районе города.

По информации ГАИ, 49-летняя женщина ехала на автомобиле Volkswagen Polo по улице Светлановской в сторону Окружной. Возле дома №50, осуществляя разворот и не убедившись в безопасности маневра, врезалась во встречный мотоцикл.

— В результате ДТП 26-летний водитель мотоцикла получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия, — рассказали в новосибирской Госавтоинспекции.

На месте смертельной аварии работает следственно-оперативная группа, наряд ДПС. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске полицейские разыскивают водителя черного Mercedes без государственных регистрационных номеров, насмерть сбившего женщину в ночь на 31 июля. ДТП произошло возле дома № 177/24 на улице Большевистской.