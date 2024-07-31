Сибирские ученые просят увеличить расходы бюджета на гражданскую науку

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко на правительственном часе передал министру науки РФ Валерию Фалькову обращение от профсоюза СО РАН. Сибирские ученые настаивают на скорейшем разработке планов поэтапного наращивания бюджетного финансирования гражданской науки.

— В указе № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» президент России установил планку затрат на исследования и разработки минимум в 2% ВВП, в том числе за счет увеличения инвестиций частного бизнеса на эти цели в два раза. Это подразумевает более существенный рост бюджетного финансирования на исследования и разработки, чем планировалось ранее, — отмечают авторы обращения.

В последние годы доля бизнеса в финансировании науки составляла 0,3-0,35% ВВП. Если она вырастет в два раза, то доля финансирования государства должна вырасти до 1,3 – 1,4 % ВВП к 2030 году, а не до 1% к 2035, как планировалось ранее.

— Председатель профсоюза СО РАН Владимир Нефёдкин отдельно подчеркнул, что 0,4% ВВП, в соответствии с рекомендацией Академии наук должны пойти на фундаментальные исследования, чтобы обеспечивать стране технологическое лидерство, — пояснил Аксененко.

Ученые СО РАН предложили Миннауки РФ в рамках исполнения поручения президента РФ в ближайшее время разработать и утвердить график увеличения бюджетных расходов на фундаментальные исследования.

Ранее редакция сообщала о том, что Валерий Фальков призвал новосибирцев гордиться оборудованием СКИФ местного производства.