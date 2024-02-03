«Давно не видел такой игры»: ХК «Сибирь» вырвала победу у хабаровского «Амура» со счетом 4:3 в Новосибирске

2 февраля в ЛДС в финальном матче сезона чемпионата КХЛ на льду сразились новосибирская «Сибирь» и хабаровский «Амур». Схватка двух команд была достаточно интригующей и жаркой.

В начале первого периода шайбу в ворота противника забросил нападающий Энди Андреофф из «Сибири». Однако «Амур» на 10-й минуте сравнял счет.

Во втором периоде гости на 3-й минуте забили шайбу хозяевам льда.

Положение в борьбе резко изменил нападающий Иван Климович, который в одной из атак в полете отправил шайбу в ворота хабаровчан.

В начале третьего периода Егор Аланов с передач Динара Хамидуллина и Энди Андреоффа, сравнял счет 3:3, забросив шайбу в ворота противника.

Стоит отметить, в овертайме к успеху были близки обе команды, но на пути шайб оказывались штанги: две у «Сибири» и одна у «Амура». Однако в серии буллитов хозяева льда оказались сильнее, точны оказались нападающие Георгий Белоусов и Михаил Назаров, который сделал победный бросок в ворота «Амура».

После встречи исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов поблагодарил болельщиков и пожал руки игрокам.

— Давно не видел такой игры. У нас сегодня был 21 лидер, ни один из них не опустил руки даже при таком счёте и продолжили играть, как это было оговорено в начале, — заявил он.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» проиграл выездной матч минскому «Динамо» со счетом 1:4. Единственную шайбу в ворота противника забросил нападающий Энди Андреофф.