МВД проводит проверку после избиения школьника в Новосибирске

Полиция проводит проверку по факту жестокого избиения подростка в Новосибирске. Инцидент произошел в частном секторе в Кировском районе города вечером 21 января. Компания подростков, называющих себя скинхедами, вызвала из дома 15-летнего Дениса*, избила его и залила глаза перцовой жидкостью из баллончика. Напоследок один из участников «самосуда» ножом обрезал мальчику волосы. А другой «боец» со словами «Ты отписан» пнул в лицо лежавшего в снегу Дениса. Свой «подвиг» они сняли на видео и выложили в соцсети.

Пострадавший попал в больницу с сильными ожогами глаз, многочисленными гематомами и травмами на лице.

Родители Дениса не стали заявлять на обидчиков в правоохранительные органы, решив разобраться самостоятельно.

В полиции Infopro54 эту информацию подтвердили.

— Сообщений и заявлений не поступало. Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются участники и все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что мигранты, чей сын публично унизил и избил школьника, в качестве морального ущерба предложили родителям пострадавшего чайник и утюг.

*Имя подростка изменено.