«Все это печально»: «Сибирь» проиграла в матче с минским «Динамо»

ХК «Сибирь» проиграл выездной матч минскому «Динамо».

— Терпим поражение в Минске. Всё это печально, — говорится в сообщении пресс-службы новосибирской команды.

Счет на конец матча составил 1:4. Единственный гол сибиряков забросил нападающий Энди Андреофф.

Болельщики оставили различные комментарии по поводу игры «Сибири» в сообществе в Вконтакте.

— Скорее бы этот сезон у Сибири закончился. — Эта команда самая худшая за все сезоны участия Сибири в КХЛ. — После 2:0 все стало ясно.

По словам исполняющего обязанности главного тренера «Сибири» Сергея Кривокрасова, «команда ничего не добьется, пока одни вкалывают, а другие хотя проехать на нейтральной передачи».

Ранее редакция сообщала о том, что хоккеисты «Сибири» разгромили московских «Витязей».