«Все это печально»: «Сибирь» проиграла в матче с минским «Динамо»

ХК «Сибирь» проиграл выездной матч минскому «Динамо».
— Терпим поражение в Минске. Всё это печально, — говорится в сообщении пресс-службы новосибирской команды.
Счет на конец матча составил 1:4. Единственный гол сибиряков забросил нападающий Энди Андреофф.
Болельщики оставили различные комментарии по поводу игры «Сибири» в сообществе в Вконтакте.
— Скорее бы этот сезон у Сибири закончился.
— Эта команда самая худшая за все сезоны участия Сибири в КХЛ.
— После 2:0 все стало ясно.
По словам исполняющего обязанности главного тренера «Сибири» Сергея Кривокрасова, «команда ничего не добьется, пока одни вкалывают, а другие хотя проехать на нейтральной передачи».
Ранее редакция сообщала о том, что хоккеисты «Сибири» разгромили московских «Витязей».
Фото со страницы ХК «Сибирь» в Вконтакте.
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