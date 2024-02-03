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«Не могут выехать на родину»: мигранты выплатили моральный ущерб семье избитого школьника в Новосибирске

  • 03/02/2024, 17:37
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«Не могут выехать на родину»: мигранты выплатили моральный ущерб семье избитого школьника в Новосибирске
Ранее пострадавшему подростку в качестве компенсации предлагали чайник и утюг.

В Новосибирске семье пострадавшего от побоев подростка мигранты выплатили моральный ущерб спустя полгода после решения суда.

Инцидент произошел осенью 22 года в школе села Новолуговое Новосибирской области, 15-летнего Романа*, избил одноклассник, Атобек* . Сначала юный мигрант «поставил на счетчик» оппонента, а затем, в подтверждении серьезности своих намерений, устроил публичное избиение на территории  учебного заведения. Потасовку, происходящую в школьном дворе снимали на телефон другие учащиеся. После отработки  Атобеком бойцовских приемов Роме остался без зуба, со сломанным носом и сотрясением мозга.

Родители пострадавшего мальчика написали заявление в Следственный комитет, было возбуждено дело, но позже его прекратили, так как Атобеку на тот момент не исполнилось 14 лет.

Тогда мать школьника Мария подала иск на возмещение морального вреда, причиненного ее сыну. В гражданском процессе суд взыскал с родителей Атобека в пользу Ромы 60 тысяч рублей. Однако узбекская семья не торопилась с выплатой долга, ссылаясь на отсутствие денег.

Когда ситуацию осветили в СМИ, а семья пострадавшего обратилась к юристам, лед тронулся.

Отец Атобека рассчитался с семьей пострадавшего от рук его сына школьника.

— Отдал весь долг, 60 тысяч рублей, наличкой. Просил, чтобы я забрала исполнительный лист. Мол у них родственники заболели и им надо уехать на родину, они торопятся. А с долгом их не выпустят из России, — рассказала Infopro54 Мария.

Женщина связалась с судебными приставами и сообщила о погашении долга. Она так же попросила прекратить исполнительное производство.

— Теперь они могут выезжать, куда хотят. Можно сказать, мы их пока отпускаем. Я написала расписку о получении 60 тысяч от них. Отец Атобека просил написать еще расписку о том, что я к ним претензии не имею. Я отказалась. Я имею к ним претензии. Их сын покалечил моего, ему предстоит операция на носу и имплантация зуба. А это немалые расходы, — пояснила собеседница.

Напомним, в судебном процессе семья Атобека предлагала чайник и утюг в качестве моральной компенсации избитому Роме.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске подростки избили 15-летнего школьника, залила глаза перцовой жидкостью из баллончика и обрезала волосы. Издевательства и побои они сняли на видео.

Фото: предоставлено семьей пострадавшего школьника.

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : моральный ущерб Мигранты избили подростка


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