Рекламодателям

Даже к сентябрю не вакцинируют 60% новосибирцев

  • 01/07/2021, 10:13
Автор: Евгения Серёгина
Популярное
У медиков перебои с вакциной, у горожан — с информацией.

Организация антиковидной работы на территории Новосибирска позволяет сделать вывод о том, что необходимого для создания коллективного иммунитета показателя — вакцинации 60% горожан — к сентябрю достичь не удастся, даже если штаб удвоит темпы вакцинации. Такую информацию в ходе сессии горсовета при обсуждении коронавирусной ситуации, отвечая на вопросы депутатов горсовета, озвучил заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп. Как следует из обсуждения вопроса, причин этому несколько. Первая — логистическая. Еще в конце прошлой недели горожане, собравшиеся привиться, столкнулись с отсутствием вакцины в прививочных пунктах и медучреждениях и вынуждены были или делать круг по нескольким точкам в пользу работающих, или, разочаровавшись, уходить восвояси. О поступлении новых доз в штабе говорят неуверенно.

 В субботу во многих поликлинических отделениях у нас вакцины уже не было,   сообщил Шварцкопп.   На этой неделе поступят 55 тысяч доз, по крайней мере, мы их ожидаем. Понятно, не хотелось бы, чтобы она просто лежала. Надеемся, что 55 тысяч будет достаточно.

По словам чиновника, сейчас усложнен «переброс» вакцины от медучреждения, где ее хватает, в поликлинику с дефицитом.

 Если в первой и второй волне это можно было сделать (перебросить из одной поликлиники в другую), то сегодня вакцина помечена,   поясняет вице-мэр.  Если вакцина пришла в 20-ю или 1-ю поликлинику, ее нужно будет по их документации снять, потом перебросить, там поставить   в общем, какой-то сумасшедший, длительный процесс.

Что касается остальных антиковидных лекарственных средств, то их объемы, планируемые к закупке, как пояснила директор «Муниципальной аптечной сети» Марина Кочерова, предприятие рассчитывает самостоятельно, не имея соответствующих директив сверху и информации об общегородской потребности.

 Мы готовы к более тесному и предметному взаимодействию с другими структурами, в том числе с Роспотребнадзором,  говорит Кочерова.   Необходимые консультации для формирования запасов мы получаем в Минздраве и Росздравнадзоре. Я, исходя из своих должностных обязанностей, готова нести ответственность в части объемов, которые обслуживает муниципальное предприятие. Мы вынуждены пользоваться той информацией, что есть, просчитывать необходимые закупки антиковидных препаратов самостоятельно.

К более тесному общению с Роспотребнадзором готовы и депутаты, однако пока взаимного интереса от ведомства не видят.

 Исходя из разных документов, которые я изучила о необходимом числе коек, оборудования, объеме лекарств, ответственность лежит на Роспотребнадзоре,  рассказывает независимая депутат Наталья Пинус.  Один раз глава Роспотребнадзора отказался с нами встретиться, ссылаясь на коронавирус. Потом я пыталась к нему записаться на прием, в котором он мне лично отказал в связи с коронавирусом. Пока мы не видим, кто у нас вообще ответственный за ситуацию. Не руководитель МУПа должна в интернете смотреть, сколько лекарств купить, а ответственный должен ей объявлять объемы, исходя из прогнозов. А мы обвиняем нашу аптечную сеть, Минздрав в том, что что-то не готово к новой волне.

Помимо вакцины, еще одним краеугольным камнем буксования вакцинации, как было озвучено на сессии, стала слабая агитационная кампания среди горожан. Примечательно, что курирующего работу информационного блока муниципалитета вице-мэра Артема Скатова изначально при обсуждении вопроса на сессии не было.

  Вы, Дмитрий Владимирович (Асанцев, спикер горсовета.  Ред.), мэру обозначьте, что сессия не в свободном режиме, он (Скатов.   Ред.) обязан сидеть на сессии,   обратился к председателю горсовета руководитель постоянной комиссии за работой мэрии Андрей Гудовский.  Если говорим о вакцинации, то это еще и пропаганда, на которую мы тратим бюджетные деньги. Я, как горожанин, не еще увидел пропаганды муниципалитета. Прошу записать это протокольно. Пусть Скатов даст информацию: что сделано по его ведомству в плане популяризации вакцинации? Люди боятся вакцинироваться, им нужна пропаганда. На мой взгляд, эта работа просто просажена. Куда деньги тратятся, не понимаю.

О провале мэрии в плане «вакцинной» пропаганды говорит и депутат Сергей Бойко.

 Список пунктов вакцинации появился на сайте мэрии поздно, в абсолютно нечитаемом виде, сообщает депутат.  У нас департамент информации чем занимается? У нас куча СМИ, которые на контрактах с мэрией сидят. Почему в них я не вижу кнопку «список пунктов вакцинации» с расписанием, с удобным графиком? Почему с 2ГИС о размещении пунктов должен договариваться я, а не департамент информации?

По информации областного антикоронавирусного штаба, в настоящее время среди регионов России самая серьезная ситуация в Бурятии, Брянской, Нижегородской, Свердловской областях и Крыму, где ежедневно подтверждаются от 266 до 321 вновь выявленного случая. В СФО, по данным на минувшие сутки, выявлены в Алтайском крае 173 новых случая, 223 — в Иркутской области, 159 — в Кемеровской области, в Красноярском крае  230, в Новосибирской области  161 (по данным на 30 июня — 173), в Омской области  221, в Республике Алтай  24, в Республике Тыва — 72, в Республике Хакасия  127, в Томской области  63.

На территории Новосибирска и Новосибирской области ежедневно регистрируются 150160 случаев заболевания. Пятую неделю подряд в тройке лидеров   люди от 18 до 29 лет. Впервые в список попал возраст от 1 года до 6 лет, единичные случаи — до года.

В Новосибирске подлежат вакцинации 802,3 тысячи человек или 60% от числа жителей города. Первым компонентом провакцинированы 252,4 тысячи человек (31,4% от подлежащих вакцинации). Еженедельно по городу вакцинируются 56,2 тысячи человек. Очередная федеральная поставка вакцины «Спутник-V» была в конце прошлой недели   45 тысяч доз. В городе развернуты 43 пункта вакцинации, действуют 33 мобильные бригады.

В Новосибирске перепрофилированы 16 медучреждений на 3,1 тысячи коек. По данным на минувшие сутки, в отделениях реанимации находились 326 человек.

Фото: pixabay.com автор: geralt

351

Рубрики : Экономика Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : штаб Мэрия Новосибирска коронавирус вакцина агитация


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Сборы «Ингосстраха» в Сибири за 1 квартал составили 1,2 млрд рублей

01/07/2021, 09:57

Кемеровский губернатор разрешил праздновать 300-летие Кузбасса

30/06/2021, 15:28

В 2021 году в Сибири уже предотвращено более 50 нарушений в области транспортной безопасности

24/06/2021, 17:22

Локдаун в Бурятии

23/06/2021, 19:28

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Григорий Якобсон: То, что мы видим на рынке кредитования жилья, очень похоже на ипотечный пузырь

Все материалы
Лента новостей

Ежегодный международный научный конгресс OpenBio-2021 стартует меньше чем через 100 дней

01/07/2021, 10:03

Сборы «Ингосстраха» в Сибири за 1 квартал составили 1,2 млрд рублей

01/07/2021, 09:57

Росреестр будет осматривать земельные участки с помощью беспилотников

01/07/2021, 09:45

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

30/06/2021, 17:58
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Рестораторам Новосибирска не продлили «пандемийную» льготу на аренду летников
1/06/21, 14:36
Новости компаний

В Банке Акцепт прошло заседание Общественного совета при министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области

01/07/2021, 11:10

Экологическая акция «Зелёный двор» пришла в Новосибирск

30/06/2021, 17:23

Откройте индивидуальный инвестиционный счет в Банке Акцепт!

30/06/2021, 15:20

ВТБ ускорил открытие счета для обществ с ограниченной ответственностью

30/06/2021, 15:13

Международное агентство Fitch подтвердило рейтинги Банка «Левобережный» на уровне «ВВ»

30/06/2021, 15:03

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Росреестр будет осматривать земельные участки с помощью беспилотников

Губернатора просят помочь МУП «Спецавтохозяйство»

НМЗ «Искра» подтвердил качество и конкурентоспособность продукции на рынке

Какие законы вступят в силу в июле?

Кто еще получит льготу по транспортному налогу?

Финансы

Новости Сибири

Сборы «Ингосстраха» в Сибири за 1 квартал составили 1,2 млрд рублей

Около половины жителей Новосибирска почти не пользуется банкоматами

Власти сами будут предлагать малому и среднему бизнесу госпомощь

За 2020 год выручка НЗРМ составила почти 1,8 млрд рублей

На экспорт металлопродукции введут временные пошлины

Политика

Новости Новосибирска

«Пенсионеры-партийцы» заявились на выборы

Кто из ЛДПРовцев выступит «за бедных и за честных»?

Съезд справороссов: какой округ представит Александр Аксененко?

«Родина» выставляет в Госдуму местных депутатов

Интрига, однако: кто возглавил списки КПРФ?

Недвижимость

Новости Новосибирска

Дольщики 40 новосибирских долгостроев получат квартиры

ГК «Расцветай» и Росреестр запустили проект по регистрации договора долевого участия за 100 минут

В Новосибирской области пройдет масштабная оценка кадастровой стоимости недвижимости

Дольщикам крупнейшего долгостроя региона будут выплачены компенсации

Почему нужно покупать квартиру по действующей программе льготной ипотеки?

Технологии

Новости Новосибирска

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Аутсорсинг оборудования, контрактное производство

Телекоммуникации

Новости компаний

В отдаленные районы Новосибирской области МегаФон отправит передвижной магазин

Сотовых операторов могут перестать пускать на остановки

МТС и ГК «Интекко» запустили в Новосибирске остановки цифрового формата

МТС лидирует по скорости фиксированного интернета в Новосибирске

МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры

Агропром

Новости Новосибирска

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Область приросла посевными площадями

В Новосибирске создается подразделение «Российского зернового союза»

Фермеров обяжут поднять уровень зарплат работникам

Транспорт

Новости Новосибирской области

345 млрд рублей на транспортную инфраструктуру Новосибирской области

Работы на Восточном обходе Новосибирска возобновились

Whoosh: Электросамокаты разгружают дороги в часы пик

Новый агрегатор «DiDi-такси» закрепляется в регионах Сибири

Рынок такси снова лихорадит

Медицина

Новости Новосибирска

Ежегодный международный научный конгресс OpenBio-2021 стартует меньше чем через 100 дней

В Новосибирской области утвердили решение о строительстве инфекционной больницы

С лор-заболеваниями у детей можно справиться и без операций

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Авто

Авто

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

Туризм

Новости Новосибирска

В новосибирских ресторанах тоже готовятся ввести QR-коды

Чай из самогона, баран на вертеле и запеченный судак

S7 Airlines открывает новые рейсы из Новосибирска и Москвы в Турцию

Маслянино. Островок самобытности в Новосибирской области

Бескрайний бассейн-инфинити появится в Бугринской роще

Общество

Новости Новосибирской области

Росреестр будет осматривать земельные участки с помощью беспилотников

Владимир Путин привился «Спутником V»

Сергей Бойко предложил здание сибирского полпредства отдать под школу

Кемеровский губернатор разрешил праздновать 300-летие Кузбасса

Новосибирская консерватория потратит почти 700 млн рублей на реставрацию

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска