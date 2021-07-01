Даже к сентябрю не вакцинируют 60% новосибирцев

Организация антиковидной работы на территории Новосибирска позволяет сделать вывод о том, что необходимого для создания коллективного иммунитета показателя — вакцинации 60% горожан — к сентябрю достичь не удастся, даже если штаб удвоит темпы вакцинации. Такую информацию в ходе сессии горсовета при обсуждении коронавирусной ситуации, отвечая на вопросы депутатов горсовета, озвучил заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп. Как следует из обсуждения вопроса, причин этому несколько. Первая — логистическая. Еще в конце прошлой недели горожане, собравшиеся привиться, столкнулись с отсутствием вакцины в прививочных пунктах и медучреждениях и вынуждены были или делать круг по нескольким точкам в пользу работающих, или, разочаровавшись, уходить восвояси. О поступлении новых доз в штабе говорят неуверенно.

— В субботу во многих поликлинических отделениях у нас вакцины уже не было, — сообщил Шварцкопп. — На этой неделе поступят 55 тысяч доз, по крайней мере, мы их ожидаем. Понятно, не хотелось бы, чтобы она просто лежала. Надеемся, что 55 тысяч будет достаточно.

По словам чиновника, сейчас усложнен «переброс» вакцины от медучреждения, где ее хватает, в поликлинику с дефицитом.

— Если в первой и второй волне это можно было сделать (перебросить из одной поликлиники в другую), то сегодня вакцина помечена, — поясняет вице-мэр. — Если вакцина пришла в 20-ю или 1-ю поликлинику, ее нужно будет по их документации снять, потом перебросить, там поставить — в общем, какой-то сумасшедший, длительный процесс.

Что касается остальных антиковидных лекарственных средств, то их объемы, планируемые к закупке, как пояснила директор «Муниципальной аптечной сети» Марина Кочерова, предприятие рассчитывает самостоятельно, не имея соответствующих директив сверху и информации об общегородской потребности.

— Мы готовы к более тесному и предметному взаимодействию с другими структурами, в том числе с Роспотребнадзором, — говорит Кочерова. — Необходимые консультации для формирования запасов мы получаем в Минздраве и Росздравнадзоре. Я, исходя из своих должностных обязанностей, готова нести ответственность в части объемов, которые обслуживает муниципальное предприятие. Мы вынуждены пользоваться той информацией, что есть, просчитывать необходимые закупки антиковидных препаратов самостоятельно.

К более тесному общению с Роспотребнадзором готовы и депутаты, однако пока взаимного интереса от ведомства не видят.

— Исходя из разных документов, которые я изучила о необходимом числе коек, оборудования, объеме лекарств, ответственность лежит на Роспотребнадзоре, — рассказывает независимая депутат Наталья Пинус. — Один раз глава Роспотребнадзора отказался с нами встретиться, ссылаясь на коронавирус. Потом я пыталась к нему записаться на прием, в котором он мне лично отказал в связи с коронавирусом. Пока мы не видим, кто у нас вообще ответственный за ситуацию. Не руководитель МУПа должна в интернете смотреть, сколько лекарств купить, а ответственный должен ей объявлять объемы, исходя из прогнозов. А мы обвиняем нашу аптечную сеть, Минздрав в том, что что-то не готово к новой волне.

Помимо вакцины, еще одним краеугольным камнем буксования вакцинации, как было озвучено на сессии, стала слабая агитационная кампания среди горожан. Примечательно, что курирующего работу информационного блока муниципалитета вице-мэра Артема Скатова изначально при обсуждении вопроса на сессии не было.

— Вы, Дмитрий Владимирович (Асанцев, спикер горсовета. — Ред.), мэру обозначьте, что сессия не в свободном режиме, он (Скатов. — Ред.) обязан сидеть на сессии, — обратился к председателю горсовета руководитель постоянной комиссии за работой мэрии Андрей Гудовский. — Если говорим о вакцинации, то это еще и пропаганда, на которую мы тратим бюджетные деньги. Я, как горожанин, не еще увидел пропаганды муниципалитета. Прошу записать это протокольно. Пусть Скатов даст информацию: что сделано по его ведомству в плане популяризации вакцинации? Люди боятся вакцинироваться, им нужна пропаганда. На мой взгляд, эта работа просто просажена. Куда деньги тратятся, не понимаю.

О провале мэрии в плане «вакцинной» пропаганды говорит и депутат Сергей Бойко.

— Список пунктов вакцинации появился на сайте мэрии поздно, в абсолютно нечитаемом виде, — сообщает депутат. — У нас департамент информации чем занимается? У нас куча СМИ, которые на контрактах с мэрией сидят. Почему в них я не вижу кнопку «список пунктов вакцинации» с расписанием, с удобным графиком? Почему с 2ГИС о размещении пунктов должен договариваться я, а не департамент информации?

По информации областного антикоронавирусного штаба, в настоящее время среди регионов России самая серьезная ситуация в Бурятии, Брянской, Нижегородской, Свердловской областях и Крыму, где ежедневно подтверждаются от 266 до 321 вновь выявленного случая. В СФО, по данным на минувшие сутки, выявлены в Алтайском крае 173 новых случая, 223 — в Иркутской области, 159 — в Кемеровской области, в Красноярском крае — 230, в Новосибирской области — 161 (по данным на 30 июня — 173), в Омской области — 221, в Республике Алтай — 24, в Республике Тыва — 72, в Республике Хакасия — 127, в Томской области — 63.

На территории Новосибирска и Новосибирской области ежедневно регистрируются 150—160 случаев заболевания. Пятую неделю подряд в тройке лидеров — люди от 18 до 29 лет. Впервые в список попал возраст от 1 года до 6 лет, единичные случаи — до года.

В Новосибирске подлежат вакцинации 802,3 тысячи человек или 60% от числа жителей города. Первым компонентом провакцинированы 252,4 тысячи человек (31,4% от подлежащих вакцинации). Еженедельно по городу вакцинируются 5—6,2 тысячи человек. Очередная федеральная поставка вакцины «Спутник-V» была в конце прошлой недели — 45 тысяч доз. В городе развернуты 43 пункта вакцинации, действуют 33 мобильные бригады.

В Новосибирске перепрофилированы 16 медучреждений на 3,1 тысячи коек. По данным на минувшие сутки, в отделениях реанимации находились 326 человек.