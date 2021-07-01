В Новосибирске пройдет 10 шоу и концертов Comedy Club Production

Новосибирские зрители увидят на площадках Экспоцентра и ДКЖ такие популярные комедийные проекты, как Comedy Club, Comedy Woman, «Stand Up», «Женский стендап», «Импровизация». Также Новосибирск посетят с концертами такие резиденты Comedy Club, как Слава Комиссаров, Нурлан Сабуров, Андрей Бебуришвили и Алексей Щербаков.

Кроме Новосибирска, мероприятия пройдут в Омске, Красноярске, Иркутске, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах России.

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