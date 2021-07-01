В Новосибирске пройдет 10 шоу и концертов Comedy Club Production

Новосибирские зрители увидят на площадках Экспоцентра и ДКЖ такие популярные комедийные проекты, как Comedy Club, Comedy Woman, «Stand Up», «Женский стендап», «Импровизация». Также Новосибирск посетят с концертами такие резиденты Comedy Club, как Слава Комиссаров, Нурлан Сабуров, Андрей Бебуришвили и Алексей Щербаков.
Кроме Новосибирска, мероприятия пройдут в Омске, Красноярске, Иркутске, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах России.
Купить билеты можно без комиссии в онлайн-сервисе МТС Live. А для клиентов МТС, кроме программ лояльности МТС Premium и МТС Cashback, будут доступны специальные билеты, VIP-вход, возможность пройти за кулисы и другие особые условия в рамках мероприятий.
— Шоу и артисты Comedy Club Production – одни из самых любимых и популярных в России. Мы рады стать для них надежным партнёром, который поможет усилить офлайн-присутствие и выйти на новые аудитории, — отметил Михаил Минин, генеральный директор «МТС Энтертейнмент».
— Каждая из сторон сможет извлечь максимальную выгоду: МТС получит гастрольные проекты лучших и уникальных юмористических шоу, а Comedy Club Production – доступ к современным технологичным площадкам и сервисам, — рассказал управляющий директор Comedy Club Production Андрей Левин.
— Для нас сотрудничество с «МТС Энтертейнмент» – это ещё один шаг навстречу нашим зрителям, возможность быть во всех средах и на всех площадках, которые для них удобны, — прокомментировал основатель Comedy Club Production, первый заместитель генерального директора субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Артур Джанибекян.
Фото предоставлено компанией МТС
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