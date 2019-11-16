Дебиторка – забытые активы предприятия

Эта задолженность образуется, например, когда товар уже отгружен клиенту, но тот еще не расплатился. Или сотруднику был выдан заем. Переплата по налоговым обязательствам тоже будет относиться к дебиторской задолженности.
Общего у них только то, что это долги. Но, в отличие от дебеторской, кредиторская задолженность, это когда предприятие само числится в должниках у кого-либо: у банков по предоставленному кредиту, у поставщиков по оплате полученных товаров, услуг и работ, у бюджета по начисленным налоговым обязательствам.
В тот момент, когда стороны не могут в один и тот же момент исполнить обязательства по отношению друг к другу. Например, компания отгрузила продукцию, а покупатель еще не перевел за нее деньги. Такая ситуация может продлиться всего пару часов, а может растянуться на годы.
По сроку погашения:
По сроку погашения обязательств:
По основанию образования:
По вероятности погашения:
Чем опасна дебиторская задолженность? Если безнадежной «дебиторки» становится слишком много, компания лишается оборотных средств и недополучает прибыль. Недостаток оборотных средств приводит к тому, что становится не на что покупать сырье, производить продукцию, нечем платить налоги, зарплату, кредитные платежи. Это приводит к убыткам, а там недалеко и до банкротства. Поэтому задача любого профессионального менеджера состоит в том, чтобы возвращать долги, но в первую очередь – заранее предотвращать образование задолженности и превращения ее в безнадежную. Комплекс мер, направленных на это и называется управлением дебиторской задолженностью.
Дебиторы проверяются еще на стадии заключения сделки. А сам договор стоит составить так, чтобы тянуть с оплатой было невыгодно, например, можно прописать в нем пени за каждый день просрочки платежа.
При этом объем просроченной «дебиторки» следует держать под контролем и своевременно направлять претензионные письма неплательщикам.
Кроме того, просроченные долги следует взыскивать через суд.
Но вместо того, чтобы потом думать, как взыскивать дебиторскую задолженность, лучше не запускать ситуацию и отслеживать ее размеры. Нужно вовремя сверяться по платежам, направлять письма должникам с напоминанием об оплате. Словом, не забывать о своих активах и рационально их использовать.
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