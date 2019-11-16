Молодежь выбирает среднее профессиональное образование

Ученые РАНХиГС провели мониторинг «Трудоустройство молодежи. Выбор в пользу СПО», и выяснили, как изменилось отношение выпускников школ в России к среднему профессиональному образованию.

Оказалось, что среди представителей «цифрового поколения» (23-29 лет) больше людей, ограничившихся получением среднего профессионального образования без продолжения обучения в вузе, чем среди других возрастных групп. Из опрошенных представителей этого поколения только СПО получили почти 40%, в то время как, среди миллениалов (31-36 лет) и представителей «реформенного поколения» (41-46 лет) таковых оказалось по 28% и 30% соответственно.

По данным исследователей, основные мотивы выбора СПО почти не меняются от поколения к поколению. Наиболее популярной причиной у всех трех поколений стало недостаточное количество денег для поступления в вуз — 26,6% у «цифрового» поколения, 22,9% у миллениалов и 17,9% у «реформенного» поколения. Вторая по популярности причина — возможность раньше начать работать. Чаще других ее указывали самые молодые респонденты в возрасте 23–29 лет — 23,1%.

Намного острее вопрос нехватки средств для оплаты высшего образования стоит для жителей региональных столиц, средних и малых городов — треть опрошенных заявили о такой проблеме, в Москве их доля составила 11,9%.

При получении среднего профессионального образования поколение 41–46 лет отдавало предпочтение сфере услуг и торговли (14,6%), строительства и ремонта (13,2%) и инженерным дисциплинам (12,5%). Поколение 23–29 лет выбрало в первую очередь специальности из сфер услуг и торговли (13,8%), медицины (13,8%) и экономики и финансов (13,1%).

15% опрошенных, имеющих среднее профессиональное образование, вне зависимости от поколения получают или уже получили после него высшее. Причины этого в желании занять более высокую должность (от 38,8 до 45,5% в зависимости от возрастной группы), сделать успешную карьеру (от 40,1 до 44,2%) и обеспечить высокую зарплату (от 33,3 до 34,6%).

— Еще в прошлом столетии ранний выход на рынок труда был гораздо более распространен, чем сейчас. Сегодня с развитием и усложнением технологий многие работодатели боятся допускать к работе со своим оборудованием молодых людей до 18 лет. И желающим рано начать работать остается довольно ограниченный спектр возможностей, основную часть которого как раз составляет сфера услуг, — отмечает директор Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Татьяна Клячко.

Как показал мониторинг, среди получивших среднее профессиональное образование достаточно много тех, кто впоследствии продолжил обучение в вузе. В каждом из рассмотренных поколений их оказалось от 10 до 15%. Среди опрошенных представителей «цифрового поколения», получивших только СПО, более 30% планируют в будущем получить и высшее образование. По мнению 40% специалистов среднего звена, высшее образование повышает шансы сделать успешную карьеру.

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