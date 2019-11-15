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РАТМ Холдинг «заказали»?

Действия компании в правовом поле называют «рейдерским захватом».
  • 15/11/2019, 20:19
Юлия Данилова
EP3A0386
Попытка представить судебный спор хозяйствующих субъектов как «рейдерский захват» несостоятельна, все предположения на данную тему не имеют оснований.

В редакцию InfoPro54 через онлайн-площадку взаимодействия СМИ и рекламодателей поступил заказ на размещение материала, подготовленного на основе публикации одного из сайтов-агрегаторов негативной информации. В основу статьи положен судебный спор между РАТМ Холдингом и АО «Новосибирскэнергосбыт», обросший многочисленными подробностями о якобы попытках Холдинга «завладеть главной энергосбытовой компанией региона». В комментарии к заказу говорится: «По максимуму перепечатать текст из источника». Статья размещена на ресурсе, у которого нет выходных данных, нет сведений о регистрации Роскомнадзора в качестве средства массовой информации, нет указания на то, кому принадлежит данный ресурс.

В ответ, для уточнения информации, редакция направила запрос о предоставлении документов, подтверждающих описанные в тексте события. На момент выхода материала InfoPro54 их не прислали. Узнать, кто же все-таки является заказчиком, не удалось. В связи с этим редакция сочла возможным, не публикуя статью, обратиться к РАТМ Холдингу за комментариями.

Там заявили, что считают появление данной статьи «атакой на репутацию президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, чтобы дискредитировать компанию в глазах потенциальных партнеров».

— Безусловно, автор текста намеренно искажает и передергивает факты, приспосабливая их под создание определенного образа, с целью сформировать негативное общественное мнение в отношении РАТМ Холдинга и АО «Завод «Экран», — заявили в пресс-службе холдинга. — Публикация размещена на ресурсе, в задачи которого входит генерировать негативный контент «под заказ». При отсутствии четких аргументов в поддержку изложенной интерпретации событий использованы предположения: «говорят, что», «может стать», «похоже», «подозревали», «будто бы», «по слухам», «видимо», «не трудно догадаться», «представляется, что», «ни для кого не секрет», «из неофициальных источников известно», «в неформальных беседах всплывало» и т. д.

В РАТМ Холдинге подтвердили: в настоящее время АО «Завод «Экран» отстаивает свои экономические интересы в судах — в рамках правового поля. И не исключили, что данная статья «является выпадом недобросовестных конкурентов и недоброжелателей, о чем свидетельствует ложная трактовка информации, а также ее крайне упрощенная подача».

В частности, в пресс-службе отметили, что в сентябре 2019 года АО «Завод «Экран» доказало, что передача электрической энергии промышленному предприятию при провалах напряжения противоправна и причиняет убытки, подлежащие возмещению, — позицию компании поддержал Верховный суд РФ. В пресс-службе заявили, что в статье об этом намеренно умалчивается.

— В период 2013-2015 годов систематические провалы напряжения, допущенные АО «Новосибирскэнергосбыт» при поставках электроэнергии абоненту, привели к нарушениям бесперебойного электропитания технологически значимых электроустановок (в том числе систем охлаждения стекловаренных печей) и процессов изготовления стеклотары. В результате некачественного энергоснабжения разрушились конструктивные элементы печи: чтобы устранить повреждения предприятие выполнило внеплановые «горячие» (без остановки производства) и «холодный» (с остановкой производства) ремонты — на эти цели направили 88,6 млн рублей. Дополнительные затраты на электро- и газоснабжение технологического оборудования и сырьевые материалы в период восстановления технологического цикла достигли 2,078 млн рублей, сообщали ранее в РАТМ Холдинге.

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В декабре 2015 года АО «Завод «Экран» обратилось в суд с иском о взыскании с АО «Новосибирскэнергосбыт» убытков на сумму 90,753 млн рублей; в мае 2016 года арбитражный суд Новосибирской области решил удовлетворить иск в полном объеме; в мае 2018 года Седьмой арбитражный апелляционный суд принял новый судебный акт о взыскании в пользу истца 45,3 млн рублей, в октябре 2018 года суд Западно-Сибирского округа оставил это постановление без изменений. В сентябре 2019 года Верховный Суд Российской Федерации, изучив дополнительные пояснения и материалы дела, вынес определение об отказе в передаче жалоб гарантирующего поставщика и сетевой компании на рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ.

— Таким образом, АО «Завод «Экран» создало прецедент, позволяющий предприятиям реального сектора экономики РФ вести  диалог с субъектами естественных монополий — энергоснабжающими организациями, требуя от них поставлять электрическую энергию надлежащего качества, а в случае его нарушения успешно отстаивать свои права в суде и возмещать понесенные убытки. Поскольку решение высшего судебного органа было в нашу пользу,  этим начали манипулировать заказчики негативной публикации, — говорится в ответе, полученном редакцией. — Обращаем ваше внимание, что в 2015 году новосибирские предприятия, например, представители ОАО «Завод «Труд» и НАПО им. В.П. Чкалова также озвучивали претензии к качеству поставки электроэнергии,  отмечая отрицательное влияние просадок на производственную деятельность.

Кроме того, АО «Завод «Экран» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с энергетиков убытков в размере 769 559 415 рублей, понесенных в результате аварии на линии электропередач, случившейся 25 сентября 2017 года. По мнению экспертов, вследствие этого (а также постоянных нарушений подачи электроэнергии со стороны энергоснабжающих организаций) стекловаренная печь №5 (проектная мощность — 300 тонн стекломассы в сутки) получила неустранимые повреждения, эксплуатировать ее сложно даже в щадящем режиме, а ремонтировать нецелесообразно как с технической, так и с экономической точек зрения.

В пресс-службе РАТМ Холдинга подчеркнули: согласно договору между АО «Завод «Экран» и АО «Новосибирскэнергосбыт», пункту 30 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442, ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе за действия сетевой организации, привлеченной для оказания услуг по передаче электрической энергии, несет гарантирующий поставщик.

— В настоящее время в Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается гражданское дело по иску АО «Завод «Экран» к АО «Новосибирскэнергосбыт» о возмещении убытков на сумму 769 559 415,80 рублей. К убыткам истец относит затраты на ремонт вышедших из строя энергоприемников, первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности «пятой» печи, а также средства, необходимые для восстановления производственных мощностей — очевидно, это соотносится с бизнес-интересами предприятия, которое несет обязательства по поставкам продукции перед своими контрагентами, — отметили в пресс-службе РАТМ Холдинга. — Таким образом, попытка представить судебный спор хозяйствующих субъектов как «рейдерский захват» несостоятельна, все предположения на данную тему не имеют оснований.

В Холдинге также прокомментировали планы по строительству ТЭЦ на месте котельной ЗАО «Экран-Энергия», на которые ссылается автор негативной статьи. В пресс-службе напомнили, что в 2014 году они были связаны с намерениями мэрии Новосибирска отдать территорию бывшего городского аэропорта (около 240 га) под массовую застройку: в течение 10-15 лет там собирались возвести 7 млн кв. м жилья. РАТМ Холдинг был готов поддержать этот проект — обеспечить площадку мощностями по тепловой и электрической энергии. Однако город не стал развиваться в этом направлении.

В пресс-службе АО «Новосибирскэнергосбыт» в ответ на запрос InfoPro54 сообщили, что руководство АО «НЭС» не имеет никакого отношения к появлению публикации, порочащей честь и достоинство упомянутых в ней лиц:

—  Мы возмущены ее появлением и считаем, что цели ее авторов очевидны — очернить репутацию АО «Новосибирскэнергосбыт» в глазах органов власти и делового сообщества, создавая иллюзию того, что АО «Новосибирскэнергосбыт» могло быть заказчиком подобных статей, — заявили в компании.

Фотография с сайта РАТМ Холдинга

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