Decathlon открывает в Новосибирске первый магазин

С начала 2021 года Новосибирская область демонстрирует уверенный рост онлайн продаж товаров Decathlon. Так, общий рост компании в онлайн составил 17%. При этом рост продаж в Новосибирской области составил 40%, сообщила пресс-служба ритейлера.

Среди наиболее популярных у новосибирцев видов спорта — походы (рост продаж составил 56,8%), бег (+18,5%), велоспорт (+22,5%), горнолыжные виды спорта (+43,7%) и конный спорт (+8,3%). Кроме того, новосибирцы стали больше интересоваться боксом (+160%) и каякингом (+202%).

— Почти полвека наши инженеры разрабатывают оборудование для более чем 85 видов спорта, и мы очень рады, что наша экипировка стала доступна в Новосибирске, — прокомментировал Жереми Анжелар, генеральный директор Decathlon Россия.

Площадь нового магазина составит 4000 кв.м. Он также будет работать как пункт выдачи онлайн-заказов Click&Collect. Кроме того, в магазине будет работать мастерская, в которой клиенты смогут обслужить спортивный инвентарь и подготовить его к сезону. Курировать развитие бизнеса компании будет Антон Сухарев, лидер региона Сибирь, Decathlon Россия.

Напомним, строительством гипермаркета Decathlon в Новосибирске занимался девелопер Тимур Саттаров. О планах компании выйти в регион стало известно еще в 2016 году. Однако, сроки старта строительства, а потом открытия магазина неоднократно переносились. В итоге строительство началось только в конце 2019 года, а запуск проекта — в ноябре 2021 года.

Decathlon — французская сеть спортивных гипермаркетов для всей семьи. Почти все товары, представленные в магазинах Decathlon и в интернет-магазине — собственного производства. Они создаются в лабораториях компании во Франции.