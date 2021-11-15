Как распознать сахарный диабет и не допустить его появление

Как распознать это неизлечимое заболевание и не допустить его появление рассказала врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Дарья Викторовна Скуридина.

– Дарья Викторовна, все болезни от щитовидной железы?

– Заболевания щитовидной железы действительно могут приводить к серьезным нарушениям в работе сердца и сосудов, поражению нервно-психической, желудочно-кишечной и других систем организма. Однако болезни «щитовидки» далеко не самые распространённые в мире. На сегодняшний день лидирующее место продолжают занимать сердечно-сосудистые заболевания, которые в большинстве случаев никак не связаны с нарушением работы щитовидной железы, а развиваются преимущественно из-за ожирения, сахарного диабета, высокого холестерина крови, артериальной гипертонии.

– Как перемена климата влияет на эндокринную систему?

– Например, за счет «перестройки» сложных гормональных процессов организма смена климата может привести к временным изменениям в регуляции менструального цикла у женщин (цикл может стать короче или наоборот длиннее), изменению потребности во сне. В первое время иногда незначительно изменяется секреция некоторых гормонов, однако все это не влияет на здоровье, поскольку наш организм умеет адаптироваться.

– Можно ли голодать при диабете? Правда ли что существуют медицинские манипуляции, которые обостряют заболевание?

– При сахарном диабете голодать ни в коем случае нельзя. Это может привести к такому тяжелому состоянию, как кетоацидоз. На фоне голодания организм начинает использовать собственные жиры организма, которые в нашей печени «превращаются» в токсичные для организма кетоновые соединения. Действительно, некоторые виды медицинских вмешательств могут ухудшать течение сахарного диабета (например, назначение глюкокортикостероидов). Серьезные медицинские манипуляции при сахарном диабете требуют консультации эндокринолога, а при необходимости специальной подготовки и даже изменений в лечении. Например, перед проведением исследований с использованием рентгеноконтрастных веществ, некоторые противодиабетические препараты временно отменяются.

– Всегда ли генетически передаётся диабет и как распознать его первые признаки?

– Генетически напрямую сахарный диабет передается достаточно редко. Чаще всего по наследству от родителей может передаваться скорее предрасположенность к его развитию при условии возникновения определенных провоцирующих факторов. То есть даже если оба родителя страдают сахарным диабетом, это вовсе НЕ означает, что ребенок тоже обязательно заболеет. Например, сахарный диабет второго типа чаще развивается у людей, чьи родители болеют данным типом диабета. Но при условии ведения здорового образа жизни, поддержания нормальной массы тела и ежедневной физической активности риск развития диабета второго типа сводится к минимуму.

Симптомами диабета могут быть:

сухость во рту;

постоянное чувство жажды;

учащенное обильное мочеиспускание;

общая сильная слабость;

повышенная утомляемость;

ухудшение аппетита;

снижение массы тела;

боли и/или неприятные ощущения в ногах (онемение, покалывание, ползание мурашек, зябкость);

ухудшение зрения;

плохое заживление ран;

появление безболезненных раневых дефектов на стопах;

часто возникающие бактериальные и грибковые инфекции;

одышка и/или давящие боли в груди при физической активности.

– Узлы щитовидной железы необходимо оперировать?

– Узлы щитовидной железы рекомендуется оперировать:

при подтверждении рака щитовидной железы;

при формировании очень крупных узлов, которые давят на трахею и пищевод или создают косметический дефект (увеличение/изменение формы шеи);

в некоторых случаях при повышении уровня гормонов щитовидной железы.

– Развейте или подтвердите миф: правда, что пункционная биопсия очень опасна и может привести к «озлокачествлению» узла, стимуляции его роста?

– Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия узловых образований щитовидной железы – это безопасная для здоровья манипуляция, которая назначается эндокринологом по строгим показаниям для постановки правильного диагноза и определения верной тактики лечения. Поэтому «озлокачествление» и стимуляция роста – всего лишь мифы.

– Расскажите о принципах здорового питания для профилактики сахарного диабета?

– Основными принципами питания для профилактики сахарного диабета второго типа являются:

ограничение «простых» углеводов или «сахаров» (сахар, мед, варенье, соки, газировка и другие сладкие напитки на сахаре, мучное, кондитерские изделия и др.), колбасной продукции, полуфабрикатов, жирных соусов, жирных сортов мяса и птицы (свинина, утка);

в основе питания – продукты, содержащие медленноусваиваемые углеводы (цельнозерновые продукты, крупы, овощи, фрукты, молочное), белки и полезные полиненасыщенные жиры (нежирные сорта мяса, рыба, яйца, растительные масла);

неограниченное потребление продуктов с минимальной калорийностью (овощи, богатые водой и клетчаткой – огурцы, помидоры, капуста, спаржа, сладкий перец и другое);

предпочтение здоровым методам приготовления пищи – варение, запекание, гриль, тушение, на пару;

отказ от алкоголя или при отсутствии противопоказаний употребление в минимальном количестве — не более 1 условной единицы для женщин и 2 условных единиц для мужчин в сутки (но не ежедневно). Одна условная единица соответствует 15 грамм этанола (примерно 40 грамм крепких напитков, или 140 грамм вина, или 300 грамм пива).

Материал и фото предоставлены пресс-службой РНИМУ имени Н.И. Пирогова МЗ РФ