Как распознать сахарный диабет и не допустить его появление

Как распознать это неизлечимое заболевание и не допустить его появление рассказала врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Дарья Викторовна Скуридина.
– Дарья Викторовна, все болезни от щитовидной железы?
– Заболевания щитовидной железы действительно могут приводить к серьезным нарушениям в работе сердца и сосудов, поражению нервно-психической, желудочно-кишечной и других систем организма. Однако болезни «щитовидки» далеко не самые распространённые в мире. На сегодняшний день лидирующее место продолжают занимать сердечно-сосудистые заболевания, которые в большинстве случаев никак не связаны с нарушением работы щитовидной железы, а развиваются преимущественно из-за ожирения, сахарного диабета, высокого холестерина крови, артериальной гипертонии.
– Как перемена климата влияет на эндокринную систему?
– Например, за счет «перестройки» сложных гормональных процессов организма смена климата может привести к временным изменениям в регуляции менструального цикла у женщин (цикл может стать короче или наоборот длиннее), изменению потребности во сне. В первое время иногда незначительно изменяется секреция некоторых гормонов, однако все это не влияет на здоровье, поскольку наш организм умеет адаптироваться.
– Можно ли голодать при диабете? Правда ли что существуют медицинские манипуляции, которые обостряют заболевание?
– При сахарном диабете голодать ни в коем случае нельзя. Это может привести к такому тяжелому состоянию, как кетоацидоз. На фоне голодания организм начинает использовать собственные жиры организма, которые в нашей печени «превращаются» в токсичные для организма кетоновые соединения. Действительно, некоторые виды медицинских вмешательств могут ухудшать течение сахарного диабета (например, назначение глюкокортикостероидов). Серьезные медицинские манипуляции при сахарном диабете требуют консультации эндокринолога, а при необходимости специальной подготовки и даже изменений в лечении. Например, перед проведением исследований с использованием рентгеноконтрастных веществ, некоторые противодиабетические препараты временно отменяются.
– Всегда ли генетически передаётся диабет и как распознать его первые признаки?
– Генетически напрямую сахарный диабет передается достаточно редко. Чаще всего по наследству от родителей может передаваться скорее предрасположенность к его развитию при условии возникновения определенных провоцирующих факторов. То есть даже если оба родителя страдают сахарным диабетом, это вовсе НЕ означает, что ребенок тоже обязательно заболеет. Например, сахарный диабет второго типа чаще развивается у людей, чьи родители болеют данным типом диабета. Но при условии ведения здорового образа жизни, поддержания нормальной массы тела и ежедневной физической активности риск развития диабета второго типа сводится к минимуму.
Симптомами диабета могут быть:
– Узлы щитовидной железы необходимо оперировать?
– Узлы щитовидной железы рекомендуется оперировать:
– Развейте или подтвердите миф: правда, что пункционная биопсия очень опасна и может привести к «озлокачествлению» узла, стимуляции его роста?
– Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия узловых образований щитовидной железы – это безопасная для здоровья манипуляция, которая назначается эндокринологом по строгим показаниям для постановки правильного диагноза и определения верной тактики лечения. Поэтому «озлокачествление» и стимуляция роста – всего лишь мифы.
– Расскажите о принципах здорового питания для профилактики сахарного диабета?
– Основными принципами питания для профилактики сахарного диабета второго типа являются:
Материал и фото предоставлены пресс-службой РНИМУ имени Н.И. Пирогова МЗ РФ
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