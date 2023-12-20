Дед Мороз подорожал почти на 20% в Новосибирске

Новосибирск вошел в топ-10 с самым высоким индексом Деда Мороза и занял 8-е место по России.

Заказать новогоднее поздравление от главных гостей праздника в декабре 2023 года новосибирцам в среднем обойдется в 2274 рубля, что дороже на 19% в сравнении с прошлым годом, но ниже среднего по стране.

Такие цифры предоставил аналитический проект Tinkoff Data, отметив, что индекс отражает, как изменяются цены в сфере развлечений год к году.

— Для расчета индекса послужили данные с сайтов объявлений «Авито» и «Юла», которые предлагают услуги аниматоров перед новогодними праздниками, — сообщили аналитики.

Специалисты отметили, что за последние 6 лет индекс вырос в 2,5 раза. 77% опрошенных новосибирцев планируют встречать главный праздник года дома в кругу семьи, что создаст спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки.

Ранее редакция сообщала о жителе Новосибирска, который дарит новогодние елки детям участников СВО.