Вместо папы: новосибирец подарил новогодние елки детям участников СВО

Бывший полицейский, а сейчас руководитель агентства безопасности 43-летний Сергей Мельников проявил заботу о детях мобилизованных на СВО мужчин. Сибиряк подарил ребятишкам не только праздничное настроение, но и настоящие живые елки. Идея этой благотворительной акции у Сергея тоже родом из детства.

― У меня папа был военным. Я хорошо помню, как он уехал в командировку в Чечню, а мы с мамой остались одни. В 90-е годы было невероятно сложно добыть живую елку в канун праздника. И вот, 30 декабря, сослуживцы отца принесли к нам домой пушистую красавицу. Меня это очень обрадовало и впечатлило, ― рассказал Infopro54 Мельников.

Мужчина считает, что добывать, устанавливать елку всегда должен глава семейства. Занятие достаточно хлопотное и совсем неженское. Но сейчас в стране такая ситуация, что многие защитники Родины далеко от дома.

― Отцов забрали Родину защищать. Это важно и необходимо. Но у детей ведь должен быть праздник. Пока папы нет, в моих силах подарить им заботу и внимание, ― говорит многодетный отец.

У Сергея у самого четверо детей, но настолько большое сердце, что он не смог оставить семьи участников СВО без главного атрибута праздника. Мельников договорился с предпринимателем, который реализовывает елки в микрорайоне МЖК и выкупил у него 20 штук.

― Я разместил объявление в одном из чатов в социальной сети и предложил женщинам вместе с ребятишками выбрать понравившуюся ель. Доставку тоже организовал. Тут уже откликнулись и другие неравнодушные мужчины, у которых есть машины. Кто-то привез нам несколько ящиков мандаринов, их тоже раздали, ― делится добрым опытом житель Новосибирска.

Кстати, подобную акцию сибиряк проводит уже второй год. В прошлом получилось осчастливить 30 семей, в этом ― пока 20. Но если спрос будет, то Сергей готов выкупить еще несколько елок.

Благодарные женщины со слезами на глазах принимают эту заботу, а дети военных радуются, что в их жизни появился Дед Мороз.