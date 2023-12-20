Продажи предпринимателей из малых городов НСО на Ozon выросли в 7,4 раза

Эксперты маркетплейса Ozon проанализировал динамику роста предпринимательства и спроса на онлайн-покупки среди жителей в городах с населением до 50 тысяч человек за 9 месяцев 2023 года. Как отметили в компании, количество продавцов из малых городов, которые выставляют свою продукцию на онлайн-площадке растет двукратными темпами. В Новосибирской области количество продавцов выросло в 2,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом их оборот увеличился в 7,4 раза. По этому показателю область лидирует в России.

— Чтобы торговать на маркетплейсах нужно довозить свой товар до пункта выдачи заказа. Никогда Ozon сам не пойдет в населенный пункт, где менее 20 тыс жителей, а «Почта России» есть в селах, где проживает 100 человек. После интеграции с Ozon любой человек может зайти на почту и либо забрать свой заказ, либо оставить продукцию, которую отправят покупателю, то есть эта история работает в обе стороны, — говорит Алексей Москаленко. – Недавно я был в Казани, где сумасшедшая активность развития продаж через маркетплейсы. Республика уже три года популяризирует эту историю. С 2019 года представители e-commerce ездят по городам и селам и точечно прорабатывают эту структуру. Практика показывает, что бизнес есть везде, просто нужно дать ему возможность выйти на потребителя, а для ритейла это выход на новую категорию покупателей.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Сибири Алексей Москаленко считает, что серьезный прирост активности на маркетплейсе в регионе обеспечила интеграция Ozon и «Почты России».

По данным президента АКИТ Артема Соколова, которые он озвучил на конференции в Казани, доля e-commerce в ритейле составляет 13-15%, то есть перспективы для развития этого сегмента рынка еще очень значительны.

— К примеру, в Убинке Новосибирской области есть инициативная группа, которая плетет сетки для бойцов СВО, готовит для них сухие супы. Они обратились к нам за помощью, так как им не хватало сушилок. Нам просто прислали ссылку товара на маркетплейсе, а мы оплатили и указали их ПВЗ, а они пошли и забрали товар на почте. Постепенно для людей доходит, что по этой сети можно не только получать товары, но и торговать своей продукцией. Думаю, что оборот продаж через маркетплейсы будет только усиливаться, а количество селлеров расти, — прогнозирует Москаленко.

В 2023 году Ozon активно инвестировал в развитие пунктов выдачи заказов по модели франшизы в малых городах и селах. В этом году компания запустила специальный формат «домашних пунктов» для поселений от 1 до 3,5 тыс. жителей. Сегодня более 6 тысяч предпринимателей работает именно в малых городах и поселках. Количество пунктов выдачи по франшизе Ozon в городах с населением до 50 000 человек выросло в 2,3 раза за 9 месяцев 2023 года к аналогичному периоду прошлого года.

По данным маркетплейса, жители небольших городов с населением до 50 тысяч человек чаще всего заказывали через онлайн товары из категорий строительства и ремонта — к ней относятся товары для ремонта и стройматериалы. Вторая по популярности категория товаров — красота и здоровье. Далее следуют такие категории как автомобильные товары, товары для дома и продукты питания.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске создана Ассоциация представителей электронной торговли.