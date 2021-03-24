Деиндустриализацию победил распил бюджетных денег

О сомнительных прозападных экологах, отечественном освоении бюджета и любви федеральных чиновников к родине:

— У нас сейчас завершился переход к ситуации, когда основной источник денег в экологическое движение в широком смысле — это бюджет. Приняты соответствующие государственные программы. Минприроды РФ перестает заниматься тем, что окучивает нефтяные компании, а начинает распределять бюджетные деньги. И здесь получается лучше. До этого экологические прозападные организации изначально реализовывали задачу по деиндустриализации России. И эта задача в очень большой степени была успешно решена. Однако русская национальная буржуазия в результате кризиса 1998 года сообразила, к чему это приведет (к тому времени уже были примеры в Восточной Европе, Прибалтике) и переломила на государственном уровне разрушительную для страны тенденцию. И встал вопрос: способна ли национальная буржуазия эффективно работать? Но уже хотя бы действует идея не деиндустриализации России как самоцели, не уничтожение российской промышленности под экологическими предлогами, а другая — распилить больше денег. С моей точки зрения, как бы цинично это не звучало, так гораздо лучше. Сейчас, при нынешних силовиках, нельзя украсть деньги, ничего хорошего не сделав.

Я говорю про то, что в рамках нашего бюджета (федерального, который спускается на регионы и ниже) сейчас начали выделять немало денег по экологическим программам. Это все подразумевает, как правило, и пиар-работу. Нормальный человек все-таки родину любит. Понятно, что если тебе дадут грант с Запада, то в чем-то можно навредить. А если ты можешь получить грант с Запада и такой же грант от российского правительства, то и вредить стране не будешь. Здесь самое главное — это не уничтожение национальной экономики. Есть огромная разница между странами, где уничтожают промышленность (на Украину посмотрите) и где промышленность не уничтожают при всей нашей «держимордовщине», при всем нашем бюрократизме. Мне однажды сказали: «Мы докатились до ситуации, когда мы оказались честнее, чем люди на Западе».

Из выступления на презентации книги «Боевая экология» в Новосибирске