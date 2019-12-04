Делегация АО «РЭС» принимает участие в Международном форуме «Электрические сети — 2019»

Всего деловая программа МФЭС-2019 включает в себя более 50 мероприятий, затрагивающих широкий круг стратегических и практических вопросов цифровой трансформации электроэнергетической отрасли.

В работе форума активное участие принимает делегация акционерного общества «Региональные электрические сети», состоящая из представителей технической дирекции, а также руководителей направления по информационным технологиям и связи. Помимо посещения ключевых пленарных заседаний и технических сессий, делегаты смогли ознакомиться с экспозицией выставки новейшего оборудования и технологий, которая занимает более 20 тысяч кв. м. В 2019 году свои разработки представили более 400 компаний из 30 стран мира, в том числе из Китая, Индии, Германии, Италии.

В зоне своей ответственности на территории Новосибирской области АО «РЭС» активно участвует в качественной трансформации электросетевой инфраструктуры, в том числе в рамках реализации нескольких «пилотных проектов». Напомним, что в этом году компания подписала ряд соглашений, предусматривающих разработку и проектирование программно-технических комплексов систем цифрового управления объектами электросетевого хозяйства различных классов напряжения с последующим практическим применением, а также внедрение инновационных ИТ решений и систем связи в рамках создания интеллектуальной системы учета электрической энергии в Новосибирской области. В настоящее время реализация данных проектов идет полным ходом. Таким образом, предприятие является инициатором внедрения передовых цифровых технологий, направленных на выполнение главной задачи АО «РЭС» – обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей.

В целом, участие представителей АО «РЭС» в таких масштабных отраслевых мероприятиях не только способствует изучению и внедрению передовых технологий и новаторских решений, но и позволяет обменяться передовым опытом, обсудить актуальные вопросы цифровизации электроэнергетики.

Фото предоставлено пресс-службой компании