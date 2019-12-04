В Новосибирске растет количество компьютерных клубов

За год в мегаполисах число мест, где можно поиграть в компьютерные игры, практически удвоилось. В 15 городах-миллионниках их стало на 79% больше. Основной прирост за счёт киберспортивных клубов, кибербаров и киберкафе, а также клубов с оборудованием для виртуальной реальности, сообщили в пресс-службе 2ГИС.

Отмечается, что больше всего компьютерных клубов работает в Москве — 147. За год их стало в 2,5 раза больше. Двукратный рост в Санкт-Петербурге, Челябинске, Волгограде, Самаре и Нижнем Новгороде. Абсолютный рекордсмен по темпам прироста киберклубов — Воронеж. Ещё в ноябре 2018 года местные геймеры выбирали из 4 киберклубов, сейчас к их услугам 11. Самый скромный прирост в Омске. Сейчас здесь работает 16 компьютерных клубов, за год открылось всего одно заведение. В Новосибирске количество компьютерных клубов увеличилось на 50% (до 18 киберклубов).

Большинство киберклубов работают круглосуточно. Кроме игровых компьютеров во многих есть зоны отдыха с приставками для видеоигр и проекторами для трансляции турниров. Некоторые дополнительно работают в формате кафе или бара, продают еду и напитки.

Фото: pixabay.com, автор- Tomasz_Mikolajczyk