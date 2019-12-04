В суд направлено дело о незаконном привлечении денежных средств граждан в долевом строительстве

Прокуратура Советского района г. Новосибирска Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО строительно-финансовая корпорация «Сибстрой», который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 Уголовного кодекса РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, с июня 2016 г. по июль 2019 г. руководитель организации вопреки законодательству об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости незаконно заключал с гражданами договоры целевого займа денежных средств, вместо предусмотренных договоров участия в долевом строительстве.

— В результате противоправных действий злоумышленнику удалось привлечь денежные средства 15 граждан для строительства жилого дома по ул. Приморской в Советском районе города Новосибирска на общую сумму свыше 25 млн. рублей, — уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

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