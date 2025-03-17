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Делегация из Новосибирска заключила 15 соглашений во время визита в Африку

  • 17/03/2025, 12:32
Расцветай сотрудинчество с Африкой
Сотрудничество планируется продолжить в рамках «Технопрома-2025»
Делегация из Новосибирска, в которую вошли представители вузов, IT-компаний, кинематографисты и музыканты, посетила с визитом Нигер и Буркина-Фасо. Инициатором поездки выступил Центр народной дипломатии, чьим попечителем является новосибирская группа компаний «Расцветай». Делегацию представляла руководитель Центра, вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Наталия Красовская.
Поездка оказалась весьма результативной. Российская делегация приняла участие в международном форуме SOAFEC, где университеты — члены Консорциума российских вузов по работе со странами Западной Африки презентовали свои образовательные возможности.
На крупнейшем панафриканском кинофестивале FESPACO, российская сторона представила фильм новосибирской киностудии «Суворовец-1944», который стал одним из этапов проекта «Киномост Север-Юг». В церемонии открытия FESPACO вместе с президентом Буркина-Фасо принял участие и специально приехавший для этого президент Сенегала.
Кроме того, проведены деловые встречи с премьер-министром Буркина-Фасо Фасо Римтальба Жан Эммануэль Уэдраого. А руководитель Центра Наталия Красовская встретилась с мэром Уагадугу Морисом Конате. Он выразил надежду, что в на «Технопроме-2025» Уагадугу и Новосибирск смогут оформить побратимство городов (намерение об этом было высказано буркинийской стороной на «Технопроме-2024»).
На встречах в уровне министерств стороны достигли предварительных договоренностей о наборе целевых групп для подготовки в Новосибирске специалистов. В недавно созданном Министерстве цифровой трансформации также обсудили совместный проект по созданию цифровых сервисов для работы с разными категориями населения Буркина-Фасо.
Во время поездки были заключены рамочные соглашения между вузами (в Нигерии — 8, в Буркина-Фасо —7). Подписание договоров о сотрудничестве запланировано провести в рамках «Технопрома-2025».
Напомним, «Технопром» будет проходить в Новосибирской области в течение четырех дней – с 27 по 30 августа 2025 года. Форум пройдет в 12 раз. В 2024 году участниками форума стали более 28 тысяч человек. Для участия в «Технопроме» прибыли 120 иностранных гостей из 40 стран, подписано 79 соглашений.
Источник фото freepik.com. Автор фото freepik

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск Африка

Теги : сотрудничество с Африкой Расцветай Нигер Буркина-Фасо Африка


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