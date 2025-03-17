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«Зимовала в камышах»: женщина-дворник выживает на улице после того, как её выгнали из подвала

  • 17/03/2025, 12:30
Автор: Ольга Кирсанова
«Зимовала в камышах»: женщина-дворник выживает на улице после того, как её выгнали из подвала
За 5 тысяч рублей она убирает улицы и подъезды

На фоне «вертолётной» раздачи квартир новым россиянам коренные жители страны продолжают жить в нечеловеческих условиях. На сей раз сюр происходит в посёлке Врангель Приморского края. Здесь женщина-дворник вынуждена жить в камышах под открытым небом.

Как пишут местные жители, 50-летняя Римма Ахметшина стала бездомной около 20 лет назад, когда лишилась документов и крыши над головой. Но женщина не отчаялась и устроилась наводить порядок во дворах за очень небольшие деньги — 5 тысяч рублей в месяц.

Ранее она жила в подвале, утром и днём убирала дворы. Но в декабре её выгнали из помещения, и она стала ночевать прямо на улице, разложив в камышах старую мебель. Люди беспокоятся из-за ужасных условий, в которых пребывает несчастная горожанка. Кроме того, ей грозит большая опасность, ведь в том районе частенько бродят тигры.

Кроме того, у Риммы обострились проблемы со здоровьем. Неравнодушные горожане предлагают ей медицинскую помощь, но женщина отказывается, так как «её отчаяние граничит с психическим расстройством». Одна из жительниц Врангеля обращалась в полицию с просьбой принять меры и как-то помощь несчастной, но ответ ей пообещали предоставить через месяц.  Она опасается, что за месяц ситуация значительно ухудшится: либо у Риммы критически усугубятся проблемы со здоровьем, либо на неё нападёт тигр.

Сердобольные жители посёлка обратились в администрацию Находки с просьбой оказать женщине социальную помощь.

Между тем российские чиновники «сияют», продолжая щедро осыпать жилищными сертификатами приезжих из ближнего зарубежья.

Так, недавно чиновничья благодать обрушилась на многодетных Эльдара и Нилуфар Искандаровых, перебравшихся из Узбекистана в Рязанскую область. Щедрость власть имущих не оценили коренные жители региона. Под «радостной» новостью в официальных соцсетях районной администрации люди выразили недоумение выбором самых достойных на халявные квадратные метры.

— Это теперь тренд такой, раздавать квартиры приехавшим мигрантам? У нас коренные жители уже все в комфортных условиях живут?

— Видимо, местные в хоромах все живут (что вряд ли). Скорее всего, судя по множеству возбужденных уголовных дел , приезжие знают «правильный» подход к чиновникам

— А за какие заслуги?

— Русские, само собой, уютного уголка не заслуживают, поэтому, ютись-ка ты Иван и дальше в картонной коробке.

Также народное возмущение вызвал случай в Хабаровске. Здесь среди счастливых обладателей жилищного сертификата, торжественно врученного мэром города, оказались уроженцы Средней Азии, на что не могли не обратить внимание коренные жители региона.

Совсем недавно в центре внимания оказался Братск Иркутской области, там тоже с барского плеча чиновниками были раздарены сертификаты на жилье семьям мигрантов.

Отметим, что в каждом случае история повторяется по одному и тому же сценарию. Выходцы из Средней Азии получают сертификат, начинается волна народного возмущения, чиновники закрывают комментарии на своих страницах в соцсетях, начинаются проверки правоохранителей.

Фото сгенерировано нейросетью Шедеврум, видео: Amur Mash

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Рубрики :

Регионы: Россия Приморский край

Теги : бездомные люди


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