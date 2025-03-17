В Новосибирской области открыта регистрация на «Технопром-2025»

В Новосибирской области открыта регистрация на XII Международный форум технологического развития «Технопром-2025», который будет проведен в формате Российской научно-технологической недели. Он состоится с 27 по 30 августа 2025 года.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой, в 2025 году «Технопром» продолжит развивать деловую программу прошлогоднего форума. При этом планируется еще больше углублять тематическую повестку, сфокусированную на достижении технологического суверенитета России.

— В рамках деловой программы запланирована масштабная выставка технологических достижений, включая интерактивную экспозицию «Аллея регионов». На современных светодиодных стендах каждого федерального округа будут представлены материалы, демонстрирующие успехи субъектов РФ в области научно-технологического прогресса, — отметила она.

Зарегистрироваться на участие в форуме можно на его официальном сайте.

Организаторами форума «Технопром» являются правительство Российской Федерации, правительство Новосибирской области и Российская академия наук. В 2025 году особое внимание будет уделено роли регионов в выполнении национальных проектов в сфере технологического лидерства. В 2024 году Форум «Технопром» проходил на трех площадках: «Новосибирск Экспоцентр», НГТУ и центр города. В его программу вошли шесть отраслевых и семь тематических треков. Участие в мероприятиях форума приняли более 28 тысяч человек и более 1300 спикеров. В международном треке работали 120 иностранных делегатов из 40 стран. Всего в прошлом году подписано 79 соглашений. На 50 стендах выставки «Технопрома» было размещено 190 экспонатов.