Делегация Новосибирской области начала работу на ПМЭФ-2025

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме делегацию Новосибирской области возглавляет губернатор Андрей Травников.

— План работы делегации на форуме крайне плотный, что обусловлено развитием экономики как в масштабах страны, так и непосредственно в Новосибирской области. Заинтересованность деловых кругов в нашем регионе очевидна, и организаторы это учли. Важно подчеркнуть отличительную черту текущего года: уменьшение числа мероприятий с участием представителей власти, компенсируемое значительным количеством запросов на встречи с бизнес-партнерами. В фокусе обсуждений находятся как текущие проекты – их реализация, корректировка и ускорение – так и новые начинания, охватывающие широкий спектр направлений: инвестиции, промышленность, образовательные инициативы, — прокомментировал глава региона.

Петербургский международный экономический форум проводится с 18 по 21 июня 2025 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

В текущем году ключевой темой форума является «Общие ценности — фундамент роста в многополярном мире». Прогнозируется участие не менее тысячи экспертов и докладчиков из более чем 130 стран мира.