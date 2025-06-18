В бассейне Оби насчитали несколько десятков чужеродных видов рыб

Новосибирский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии подсчитал количество чужеродных видов рыб в бассейне Оби. На сегодняшний день их 23.

— Из них натурализовались, т.е. образовали самовоспроизводящиеся популяции — 9. Это лещ, уклейка, сазан, верховка, вьюн Никольского, обыкновенный судак, ротан, малая южная колюшка и амурский чебачок. Практически все они есть на территории Новосибирской области, за исключением двух последних. Часть вселенцев стала важным водным биологическим ресурсом, — сообщил в ответ на запрос BFM-Новосибирск руководитель новосибирского филиала ВНИРО Александр Абрамов.

Ихтиологи утверждают, что чужеродные виды чаще всего появляются из-за преднамеренной интродукции. Люди специально запускают некоторые виды рыб в водоемы. Например, интродукция судака и леща проводилась по плану. Однако появление ротана было несанкционированным. Ученые считают, что ротан попал в бассейн Оби из-за действий рыбаков-любителей, которые намеренно завозят эту рыбу в водоемы.

Иногда интродукция происходит случайно: когда новый вид попадает в водоем вместе с другими, завезенными человеком. Так, по одной из версий, вьюн Никольского, дальневосточный вид рыбы, оказался в Западной Сибири. Впервые его обнаружили в пойменных озерах Верхней Оби в 2008 году. С тех пор ученые нашли эту рыбу еще в нескольких местах, что может свидетельствовать о ее распространении. Специалисты ВНИРО продолжают исследовать чужеродные виды.

— Мы ведем мониторинг ситуации с чужеродными видами на территории региона в рамках государственного задания от Федерального агентства по рыболовству, а также проводим фундаментальные исследования по этим видам. Мы выяснили, что за годы существования популяции леща в Новосибирском водохранилище существенно уменьшилась его плодовитость, что может повлиять на воспроизводительную способность этой хозяйственно ценной популяции, — говорится в ответе Новосибирского филиала ВНИРО.

Ранее редакция сообщала о том, что гигантский ёрш из Обского моря удивил рыбаков и ихтиолога в Новосибирске. Последние лет десять ершей такого размера в Новосибирской области не ловили.