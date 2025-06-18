Соглашение с вьетнамским инвестором подписала Новосибирская область на ПМЭФ-2025

Новосибирская область заключила первое соглашение на Питерском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). ООО «Сэлтикс Сиберия» построит на территории Промышленно-логистического парка завод по производству продуктов питания. Инвестором выступит компания из Вьетнама — АО «Сэлтикс».

В пресс-службе правительства области подчеркнули, что «Сэлтикс Сиберия» уже приступила к реализации масштабного инвестиционного проекта стоимостью 13 млрд рублей на участке площадью 12.8 га. Проект планируется реализовать в два этапа.

На первом этапе с 2024 года по 2028 годы инвестор намерен построить производственно-складской комплекс на 45 тысяч тон в год.

Напомним, проект по строительству завода в Новосибирске компания представила на инвестсовет региона в марте. Инвестор сообщал, что на площадке планируется выпускать продукты быстрого приготовления. Это, в частности, лапша, картошка, бульоны. В перспективе инвестор также намерен расширить ассортимент за счет производства кормов для животных, напитков, снеков и заморозки.

На проектную мощность компания планирует выйти в 2034 году с выручкой в 10 млрд рублей и чистой прибылью около 1 млрд рублей. К 2036 году объем налоговых поступлений в бюджет составит более 1,8 млрд рублей.

— «Сэлтикс Сиберия» — это российская компания, созданная в ноябре 2023 года, со 100% иностранным капиталом из дружественного Вьетнама. Сейчас у нас в компании всего 6 человек, но наша задача стать одним из крупнейших производителей напитков и продуктов питания не только в Новосибирске, но и в России, — говорил на инвестсовете гендиректор ООО «Сэлтикс Сиберия» Андрей Атамуратов.

Ранее редакция сообщала о том, что китайская логистическая компания хочет зайти в ОЭЗ Новосибирска.