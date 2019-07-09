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Новосибирцы зарегистрировали почти 44 тыс прав и сделок в Росреестре

По сравнению с количеством регдействий, выполненных управлением в мае текущего года показатели выросли почти на 10%.
  • 09/07/2019, 14:23
Новосибирцы зарегистрировали почти 44 тыс прав и сделок в Росреестре

В июне 2019 года количество регистрационных действий выросло на 8%, и составило 43,9 тысячи по сравнению с 40,8 тысячами в июне 2018 года. По сравнению с количеством регдействий, выполненных управлением в мае текущего года показатели выросли почти на 10%. В мае 2019 года они составляли 40,1 тысячи регдействий, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

В июне 2017 года было зарегистрировано 44,3 тысячи прав и сделок с недвижимостью, это на 1% меньше, чем в июне текущего года.

Количество зарегистрированных прав на жилые помещения в июне этого года составляет 12541, это на 4% меньше, чем в июне 2018 года – 13009 и на 7% меньше, по сравнению с показателями июня 2017 года – 13514.

Количество зарегистрированных прав на земельные участки за июнь 2019 года составило 8275, это на 11% больше, чем в июне 2018 года – 7468.

Фото: pixabay.com, автор- image4you

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