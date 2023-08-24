Дело банды ювелирных налётчиков начали рассматривать в суде Новосибирска

Громкое дело о банде налетчиков на ювелирные салоны 24 августа начали рассматривать в Новосибирском областном суде.

Напомним, infopro54 уже рассказывали про этих бандитов. Под видом покупателей они приходили в ломбарды и ювелирные магазины. Выясняли, где стоят камеры видеонаблюдения, на каких именно витринах самый ценный товар.

Через несколько дней возвращались в черных костюмах, масках, с битами и оружием в руках. Каждый участник чётко знал свою роль. Кто будет громить витрины, а кто складывать золото в мешки.

— Организатором банды был опытный рецидивист. Именно он давал указания совершать налёты очень быстро. Требовал укладываться в 60 секунд, — рассказал журналистам infopro54 Кирилл Пашковский, старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Новосибирской области.

За месяц таких налётов банда, по подсчётам следователей, похитила товара на 5 миллионов рублей. На третьей по счёту точке налётчиков задержали с поличным.

Один из них сотрудничал со следствием. Поэтому его дело рассматривают отдельно.

Остальные участники — 8 человек вину не признают. Они уже несколько месяцев находятся в следственном изоляторе.

На первом заседании суда огласили обвинительное заключение. На следующем процессе запланирован допрос потерпевших и свидетелей.