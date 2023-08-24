Официальное открытие 94-го сезона в «Глобусе» состоится 1 сентября

Собравшихся поприветствовал исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков. Он высоко оценил текущую деятельность коллектива, в том числе успехи в реализации федеральной программы «Пушкинская карта» и плодотворную работу с грантами.

5, 6 сентября череду премьер малой сцены откроет «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина. «Роман о времени и любви» – так определяет жанр новой постановки режиссер Ирина Камынина.

Среди профессиональных драматических театров Новосибирска «Глобус» первым обращается к инклюзивным спектаклям. 4, 5 октября на малой сцене пройдут показы проекта «Гадкий утенок» по сказке Ганса Христиана Андерсена. Режиссер – Александра Каспарова.

Первой работой Константина Яковлева в качестве главного режиссера «Глобуса» станет спектакль «Три мушкетера». Зрителей ожидает оригинальное прочтение легендарного романа Александра Дюма, в котором на первый план выходит роль человека на шахматной доске истории. 2 и 3 ноября, большая сцена.

В декабре-январе детей и их родителей порадует новогодняя кампания: марафон сказочных спектаклей на большой сцене, старт – 23 декабря. Кроме того, состоится премьера новогодней сказки для бэби-публики драматурга Александра Липовского. Проект реализуется при поддержке Росмолодежь.Гранты.

13, 14 марта репертуар большой сцены пополнится спектаклем «Собаки» по популярной повести Константина Сергиенко «До свидания, овраг!». Новая работа Константина Яковлева адресована подросткам и молодежи.

В 2024 году исполнится 200 лет со времени написания Александром Грибоедовым комедии «Горе от ума», принесшей бессмертную славу своему создателю. Одноименный спектакль 17, 18 апреля на малой сцене выпустит Ирина Керученко. Ранее в «Глобусе» она поставила «Первую любовь» Тургенева и «Игрока» Достоевского.

6 июня – премьера малой сцены «Сказка о рыбаке и рыбке», посвященная 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. «Глобус» впервые будет сотрудничать с режиссером Кристиной Звыковой, ученицей Сергея Афанасьева и выпускницей мастерской Кирилла Крока, членом Экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Государственной Думе РФ. Празднование юбилея великого поэта также будет сопровождаться рядом мероприятий.

Начало сезона ознаменовано активной гастрольной жизнью. На днях творческая команда спектакля «Мальчики» по прозе Крапивина (режиссер Артем Терехин) вернулась из Красноярска, где приняла участие в V Фестивале театра юного зрителя «Язык мира». Далее «Мальчики» отправятся в Ульяновск: 9 сентября, в рамках проекта «Фестиваль „Золотая Маска” в городах России», пройдут два гастрольных показа. Спектакль «Шинель» Гоголя (режиссер Иван Орлов) 23 сентября будет представлен в программе V Всероссийского молодежного театрального фестиваля им. В. С. Золотухина в Барнауле. 30 сентября авторская работа Руслана Вяткина и Никиты Сарычева «Вишневые мартинсы» по произведению Гау станет участником V Открытого театрального фестиваля дуэтов и моноспектаклей СВОЙ в Екатеринбурге.

Театр «Глобус» традиционно является организатором масштабных проектов в рамках национального проекта «Культура». В конце ноября стартует Фестиваль молодежных и негосударственных театральных коллективов «Театр – PRO». С 2 по 16 декабря в Новосибирске пройдет XV Международный Рождественский фестиваль искусств – один из крупнейших культурных форумов за Уралом.

Продолжается набор участников в инклюзивный проект «Человек с крыльями», который состоится 1 декабря. Цель – показать внутренний мир особенного человека через разные театральные ресурсы и вызвать эмпатию у зрителей. В течение сезона «Глобус» будет развивать направление сотрудничества со школьными театрами. В сентябре начнется работа лаборатории «Тургеневская девушка», посвященной наследию русского классика Ивана Тургенева. 10 октября молодые режиссеры Новосибирска, артисты труппы и участники молодежной студии «Глобуса» представят итоги своего творческого поиска.

Завершилось собрание коллектива чествованием сотрудников. Благодарственное письмо губернатора Новосибирской области вручили директору театра Татьяне Людмилиной, Благодарностями губернатора региона отмечены актеры Руслан Вяткин, Никита Сарычев и Алексей Корнев. Среди награжденных – актриса Елена Гофф, отметившая юбилей, и помощник режиссера Екатерина Эрленекова, проработавшая в «Глобусе» 25 лет.