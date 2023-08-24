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«Сказала, что беременна»: новосибирец убил супругу и спрятал тело в парке

  • 24/08/2023, 15:09
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«Сказала, что беременна»: новосибирец убил супругу и спрятал тело в парке
Женщину искали в течение пяти дней.

Семейная драма произошла в Заельцовском парке Новосибирска. 47-летний мужчина вместе с супругой и еще одной парой отдыхали на природе 18 августа. Без алкоголя не обошлось. Сибирячка осмелилась признаться мужу, что возможно беременна. Тот моментально озверел, так как решил, что будущий ребенок не от него. Супруг накинулся с кулаками на свою суженную.

Ударов было много: ногами по лицу, кулаками по голове. В итоге ревнивец буквально за волосы притащил благоверную домой и спокойно лег спать.

— Обнаружив утром, что супруга скончалась он вынес ее тело на балкон и покинул место жительства. Вернувшись через несколько дней, с целью сокрытия следов совершенного преступления, злоумышленник вывез тело погибшей в парк, находящийся недалеко, — прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Пропажу матери обнаружила старшая дочь и обратилась за помощью в полицию. По камерам видеонаблюдения  удалось выяснить, что мужчина сильно избивал жену по дороге из Заельцовского парка. Именно на него и упали все подозрения. Отелло задержали и допросили. Он признался следователям, что, обнаружив мертвую супругу всю в крови, серьезно испугался. В тюрьму ему не хотелось настолько, что сибиряк закрутил погибшую в плед, обмотал скотчем и под покровом ночи в тележке вывез женщину в парк. Всю ночь следователи искали в кустах тело погибшей. К счастью, ревнивец вспомнил, где его спрятал.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Новосибирска по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в ведомстве.

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : убийство Ревность Заельцовский парк беременность


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