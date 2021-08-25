Дело экс-главы СО РАН поступило в суд

В производстве суда Советского района Новосибирска в настоящее время находятся материалы дела в отношении экс-председателя СО РАН, академика Александра Асеева. Как сообщают в суде, первое судебное заседание по делу ученого запланировано на 31 августа.

— Уголовное дело возбуждено в отношении Асеева по статье «Мошенничество», то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, — сообщает судебная пресс-служба. — Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы/иного дохода осужденного за период до 3 лет и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Напомним, по версии следствия, подозреваемый убедил членов Президиума СО РАН без законных оснований реконструировать и предоставить ему коттедж для использования в служебных целях. После проведения дорогостоящего ремонта обвиняемый заключил договоры найма этого жилого помещения. Впоследствии путем предоставления подложных документов в Советский районный суд Новосибирска он приватизировал имущество в пользу своей дочери.

— Асеев направил в суд заявление о признании права собственности на коттедж в порядке приватизации от имени дочери, организовав также изготовление фиктивной доверенности от имени последней. После вынесения судом решения об удовлетворении исковых требований А.Л. Асеев организовал передачу данного решения в Управление Росреестра, в результате чего на жилое помещение стоимостью 45 879 280,03 рубля, было зарегистрировано право собственности на имя дочери А.Л. Асеева, — сообщает пресс-служба суда Советского района. — В результате своих умышленных и преступных действий А.Л. Асеев причинил особо крупный ущерб бюджету Российской Федерации.

Стоит напомнить, что ранее приговор по обвинению в мошенничестве был вынесен Железнодорожным судом Новосибирска в отношении экс-директора Биотехнопарка Владимира Кожевникова, приговоренного к 3,5 годам отбывания наказания условно, а также выплате штрафа. Как уже сообщалось ранее, сторона защиты с приговором не согласна и намерена его обжаловать, о чем в комментарии изданию сообщал адвокат Кожевникова Александр Балян.