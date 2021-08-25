Грозит ли Сибири московская экспансия?

Право на отдых

Периодически в соцсетях появляются обсуждения того или иного объекта рекреации, собственниками которого являются жители столицы. Особенно комментаторов интересует соотношение стоимости услуг, предлагаемых сибирякам столичными инвесторами. В качестве примера можно привести один из частных домов отдыха в районе Бердска. Собственники за 7 тысяч рублей с человека в сутки обещают проживание в благоустроенном двухэтажном доме в сосновом бору.

— Имеются 2 полноценные спальни, мансардный этаж с двуспальной кроватью, оборудованная кухня, гостиная с диваном и мангальная зона, — сообщается в рекламе места отдыха. — Проведите время с природой, сделайте атмосферные фотографии и наслаждайтесь отдыхом с комфортом! Шале — идеальный вариант для семейного отдыха, долгожданных встреч и веселых праздников.

По мнению отметившихся в комментариях сибиряков, цена предложения, мягко говоря, завышена. Стоимость подобного отдыха в сопоставимых условиях в регионе существенно ниже.

— В прошлом году, когда в связи с пандемией закрыли выезд в Европу, все денежные москвичи и питерцы ринулись в Сибирь, начали там сорить деньгами (видела в Горном Алтае), вот цены и взвинтились, — рассказывает жительница Ленинск-Кузнецка Нина. — Теперь сибирякам приходится в скворечниках отдыхать, благо их еще можно найти на наш кошелек, но скоро везде понастроят шикарные шале и т. д. Мы 2 года отдыхали на Алтае, а теперь там самые дешевые номера по 14 тысяч.

Об интересах обеспеченных столичных жителей к регионам и, как следствие, удорожании там объектов недвижимости в целом говорит и депутат Госдумы Вера Ганзя.

— Господа москвичи! Когда вы, наконец, остановитесь и перестанете скупать Россию? Вам некуда девать деньги, вы все скупили в крупных городах, — пишет депутат на своей странице в соцсети. — Теперь вы залезли в маленькие населенные пункты. Вы хватаете, не глядя, все — бизнес, квартиры, дома, участки. Вы здесь не живете. Участки заброшены. Но вы взвинчиваете цены для местных жителей и предпринимателей.

В частности, как ранее Вера Ганзя сообщала в комментарии Infopro54, идет активный передел территории Крыма после его присоединения к России.

Что касается рекреационных зон сибирских регионов, то внимание инвесторы проявляют к территории Алтая, скупая туристические базы для реализации новых, более благоустроенных и дорогих рекреационных проектов.

— На Алтае, да, базы отдыха скупаются, причем не только москвичами, но и жителями других регионов, — рассказывает глава совета Ассоциации руководителей строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко по итогам деловой поездки на Алтай. — Но это же хорошо, это инвестиции, во всем мире приветствуется, когда приходит новый инвестор. Конечно, если появляются новые отели, новая инфраструктура, это может сказаться на стоимости. Отели более высокого класса более дорогие, сюда приезжают отдыхать туристы более разборчивые, более обеспеченные. То есть, если смотреть среднюю цену, удорожание будет.

По мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ, практикующего инвестора Татьяны Гениберг, говорить о массовой скупке инвесторами из крупных городов центральной России рекреационных ресурсов в Сибири не стоит. По мнению собеседника издания, такие сделки носят точечный характер.

— У нас продается достаточно много алтайских баз. Но, как правило, никто этим заниматься не хочет. Сложно подобрать арендатора, который будет управлять этой недвижимостью, этим бизнесом. Сложно подобрать управляющих. У нас в этой сфере сильный кадровый голод. Специалистов — единицы, зачастую они либо сами владеют и управляют такими базами, либо уже разобраны — имеют работу. Как правило, управлением занимается сам собственник, — рассуждает эксперт. — Другая причина — для тех же москвичей деньги, которые они получают с этого бизнеса, с его сдачи в аренду, некрупные. В такие объекты инвестируют те, у кого по московским меркам небольшие деньги: до 100-300 млн рублей. Но таких сделок в регионах, повторю, немного. Нельзя сказать, что идет шквал покупок.

Право на труд

Руководитель Nazarov & Partners Александр Назаров заявляет, что лично он видит обратную тенденцию. Регионы сегодня более активно интересуются покупкой жилой недвижимости в Москве с последующей сдачей ее в аренду или для собственного проживания, чем жители столицы региона. Интерес к коммерческой недвижимости в Москве есть, но он слабее

По словам собеседника редакции, массовый столичный интерес к региональной коммерческой недвижимости завершился в период 2008-2009 годов.

— У узкого сегмента инвесторов есть мнение, что в регионах нет переоцененной недвижимости, — говорит Назаров о настроениях потенциальных инвесторов. — Но, покупать лучше там, где живешь: ты знаешь это место. А покупая в регионе, ты вляпаешься куда-нибудь и потом замучаешься объект продавать. В любом городе, любой стране очень сложно проводить такие сделки, потому что ты не знаешь местных нюансов, локаций, ощущений. Другое дело, когда ты рядом, у тебя отлажен бизнес, есть команда. Если сравнить, кто больше покупает — Москва у регионов или наоборот, то регионы перевесят. Массовый интерес прекратился, потому что все, кто хотел, уже развились.

Другим стоп-фактором для столицы в приобретении недвижимости в регионах является несоответствие предложения спросу.

— Сейчас проблема найти качественный офис в 100, 200, а то и несколько тысяч «квадратов», — говорит эксперт. — Можно брать любой формат недвижимости: объявлений тучи, а как только начинаешь что-то искать, оказывается, не то место, не та планировка, цена не устраивает, построено некачественно, метро далеко, еще какие-то подводные камни. Новосибирск не развивается. Развитие обычно идет с развитием метро. Метро не строится, а вся деловая недвижимость сосредоточена в центре и по линии метро. Город начнет развиваться, когда появятся проекты для больших компаний, желающих сюда прийти. Поэтому, конечно, люди из Москвы, Питера что-то покупают, но это — единицы.

По словам Татьяны Гениберг, в первую очередь прослеживается интерес столичных инвесторов к крупным бизнес-объектам.

— У нас в Новосибирске москвичи выкупили целое здание бизнес-центра «Кронос», — рассказывает собеседник редакции. — Иногородние инвесторы в принципе не берут мелкие объекты. Они покупают либо этажами, либо целыми зданиями. Москвичи, конечно, привыкли к своим ценам продаж. У нас ценники ниже. Также я бы не сказала, что они сильно завышают арендные ставки. Но следует отметить, что москвичи сложнее идут на уступки по стоимости аренды, ведут бизнес более жестко. В то время как местные собственники более гибкие, договариваются с арендаторами, идут им навстречу.

Однако, как и предыдущий эксперт, Гениберг сообщает, что такие сделки все равно носят единичный характер, несмотря на ряд преимуществ Новосибирска в сравнении с другими регионами.