В Новосибирске стартовало строительство ЦКП «СКИФ»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Новосибирск совместно с главой региона Андреем Травниковым дал старт началу строительства центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в наукограде Кольцово.

— Мы дали старт началу строительства одной из мощнейших в мире установок класса «мегасайенс», включающий ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный корпус. Этот проект реализуется по указу президента в рамках национального проекта «Наука и университеты», — напомнил Дмитрий Чернышенко.

Огромный бустер диаметром 250 метров, разгоняющий поток фотонов до скорости света, займет более 30 га площади. На базе центра будет создано более 30 новых лабораторий мирового уровня, в том числе для исследований в области биотехнологий и вирусологии.

— Определен круг задач, которые будут решаться на шести рабочих станциях, построенных на СКИФ в рамках первой очереди. Это расшифровка структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передача наследственной информации, поведение вирусов, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов и многое другое, — сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По предложению сибирских ученых на площадке, где в дальнейшем будет обустроена входная зона ЦКП «СКИФ», был открыт арт-объект в виде греческой буквы «гамма», использующейся для обозначения фотона.

Губернатор Андрей Травников напомнил про жесткие сроки строительства объекта. По его словам, к концу 2023 года на этой площадке должны появиться 29 новых зданий, а также созданы условия для проведения исследований для новосибирских и российских ученых. По поручению президента РФ Владимира Путина создание источника и первой станции должно быть завершено до конца 2023 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.