Дело о гибели трех рабочих в результате обрушения стены насосной станции передано в суд

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех руководителей строительной организации, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской обалсти.

По версии следствия, исполнительный директор ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР», начальник строительно-монтажного управления, главный инженер и мастер участка в августе 2019 года в нарушение правил безопасности ведения строительных работ организовали на реконструируемом объекте (перекачивающей насосной станции № 2 в Ленинском районе г. Новосибирска) выполнение земляных работ, не предусмотренных проектной и рабочей документацией.

— Осознавая, что ранее работники осуществили демонтаж одной из стен здания, который оказал влияние на пространственную жесткость впоследствии рухнувшей стены, а откопка грунта основания под фундаментом здания, находящегося под нагрузкой, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации запрещена, руководители в нарушение проектно-сметной документации и правил безопасности поручили рабочим выполнение земляных работ по выемке грунта под подошвой находящегося под нагрузкой фундамента. При выполнении работ произошел обвал части стены здания насосной станции в разрабатываемый котлован, в результате чего трое мужчин, выполнявших работы, скончались на месте от полученных травм, — говорится в сообщении.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Новосибирска.