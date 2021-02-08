Инфляция и господдержка дали отрицательную ставку по ипотеке

— На фоне снижения ставок по банковским вкладам до 3-4% годовых и введения налога на доходы с вкладов в сумме свыше 1 млн. рублей, некоторые наши сограждане часть накоплений двинули в более привлекательные, с их точки зрения, сегменты — фондовый и валютный рынки, стали инвестировать в недвижимость, в том числе с ипотечной поддержкой, — комментирует доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари.

По его мнению, для россиян, не избалованных низкими ставками по кредитам, 6,5% по ипотеке сошло за льготную ставку. Те, кто раньше и не думал об этом кредите, и кому он стал доступен, предпочли обратиться в банк за этим займом. Дело в том, что ипотеку по стандартам коммерческих банков могут получить не более 15% граждан России, то есть те, кто имеет высокий стабильный доход и обладает суммой на первоначальный взнос. В основном, это либо состоятельные предприниматели, топ- и мидл-менеджеры, либо сотрудники государственных учреждений.

При этом, по словам доцента кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Татьяны Гениберг, желание правительства России оказать поддержку населению в условиях пандемии и экономического кризиса в виде реализации государственной программы по льготному ипотечному кредитованию приобретения жилья не всеми было истолковано правильно.

— Строительная отрасль, которая и ранее при внедрении любой подобной программы стремилась поднять цены на новое жилье, особо активно этим воспользовалась. Цены на новостройки по разным регионам выросли от 5 до 15%. Это существенный рост, — констатирует эксперт. — Ипотечные ставки, снизившись на вторичном рынке жилья до 8,1% и на первичном рынке до 5,9%, при официальном уровне инфляции 4,91% показывают минимальную реальную стоимость таких кредитов — 1-3%. Если учесть, что реальный уровень инфляции несколько выше, то можно смело говорить, что такая государственная программа дает отрицательную кредитную ставку.

По мнению Гениберг, это объясняет почему население настолько активизировалось в покупке жилья, рассматривая его как канал сохранения и инвестирования собственных свободных денежных средств, используя их как первоначальный взнос.

—Думаю, что при таких размахах реализации программы руководство страны и Банк России достаточно скоро примут решение о сворачивании масштабности проекта и переходе к точечной работе программы как в отношении отдельных регионов, так и групп населения, действительно нуждающихся в подобной помощи, — прогнозирует она.

Эдуард Коложвари соглашается, что ипотека с господдержкой спасла строительную индустрию и рынок недвижимости от ожидаемого 20-30% падения спроса.

— Однако, при стабильном положении резко возросший поток денег породил 15-20% инфляцию на рынке недвижимости. А это уже имеет признаки «пузыря», с которым Банк России не может мириться, и будет настаивать на замедлении темпов прироста явления такого качества. И это, видимо, будет серьезным фактором влияния на рынок со второй половины 2021 года, — предупреждает эксперт.

По его мнению, с точки зрения развития ипотечного рынка — в стране возможен, и более того, нужен 3-4 кратный рост, но только за счет массовости и доступности ресурсов, а не за счет концентрации активов у ограниченного круга лиц.

Кстати, вслед за снижением ипотечных ставок многие банки снизили ставки и по потребительским кредитам. Сегодня они достигают 5-8% годовых. Кроме того, если ранее потребительские кредиты выдавались на срок до 3 лет, то теперь они выросли до 7 лет. И таких предложений на банковском рынке достаточно много.

— Мы это уже проходили. Это приведет к продолжающемуся росту закредитованности населения, увеличению доли просроченной задолженности, банкротству физических лиц, — не исключает Татьяна Гениберг. — Финансовая грамотность населения в России еще оставляет желать лучшего. К пропаганде таких знаний оно относится осторожно, с подозрением на кроющийся обман.

Материал и фото экспертов предоставлены пресс-службой НГУЭУ.