Дело о масштабном пожаре в Омской области, в котором сгорело 88 домов, направлено в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных пожарах в омском городе Называевск в отношении мэра города Виктора Лупиноса и начальника Называевского РЭС Евгения Шаламова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Пожары в нескольких регионах Омской области начались 6 мая. Особенно пострадал город Называевск. Ранее сообщалось, что там были уничтожены 88 домов, а также погибли два человека. Был арестован глава города Виктор Лупинос и начальник Называевского района электрических сетей ПАО «Россети Сибири — Омскэнерго» Евгений Шаламов.

— Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушений норм противопожарной безопасности, повлекших масштабные пожары в городе Называевске, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В результате пожара было уничтожено 97 частных и многоквартирных жилых домов, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в городе не было организовано в полной мере выполнение правил противопожарного режима.

Помимо этого, Евгений Шаламов не обеспечил «надежность работы технического обслуживания электрических сетей и уборки сухой растительности и покоса травы возле трансформаторной подстанции и в охранной зоне воздушной электролинии».

Уточняется, что материальный ущерб составил не менее 192 миллионов 778 тысяч рублей. Дело направлено в суд.

Отмечается, что на восстановление жилья людям, оставшимся без крова, в областном бюджете предусмотрено 360 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала, что лесные пожары дадут заказ новосибирскому авиационному институту.