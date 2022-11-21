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Лесные пожары дадут заказ новосибирскому авиационному институту

  • 21/11/2022, 14:32
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Речь о идет о закупке самолетов для труднодоступных районов Новосибирской области.

В региональном правительстве намерены нарастить парк техники, включая авиационную, для борьбы с лесными пожарами (в том числе в труднодоступных районах). Об этом глава министерства природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин сообщил в своем тематическом докладе по итогам пожароопасного периода 2022 года.

За счет областного бюджета оперативно организована закупка тяжёлой техники для тушения пожаров в труднодоступных северных районах области Венгеровском, Куйбышевском, Северном, сообщает министр. Поставка техники в лесхозы завершена в полном объеме. С Минцифры и Роскосмосом проводится дистанционный мониторинг лесных пожаров. Это позволит лучше отслеживать термические точки. Итоги наработок будут представлены в конце года на заседании КЧС.

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Еще одним поставщиком новой авиатехники, по словам министра, должен стать ФАУ «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» (входит в состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»).

В октябре проведено совещание с институтом им. Чаплыгина, говорит Евгений Шестернин. Были рассмотрены предложения по использованию специальных воздушных судов с целью тушения пожаров на труднодоступных и удаленных территориях. В настоящее время тушение осуществляется наземным способом без авиации. Считаем возможным привлечение данных воздушных судов. Также для улучшения материально-технической базы лесопожарных формирований запланирована закупка дополнительных самолетов.

Напомним, что данную технику начали тестировать еще в марте 2022 года. Как сообщали в ФАУ, при тушении пожаров такие самолеты имеют преимущества перед многотонными пожарными самолетами, так как способны приземлиться на относительно небольшую травяную или грунтовую площадку в любом отдаленном районе, отрезанном от наземных транспортных путей, на минимальном удалении от очага. Это влияет на скорость работы и количество сбросов воды за короткое время, что важно при тушении. Установленное водосливное устройство с максимальной емкостью до 2000 л можно заправлять как водой, так и специальной огнегасящей жидкостью. Помимо сброса воды на пожар с малой высоты, такой самолет способен координировать действия наземных служб и выбрасывать парашютный десант. Все это позволяет удержать огонь от распространения до прихода основных наземных пожарных служб. При эксплуатации подобного оснащения на ТВС-2МС у регионов появляется надежная поддержка с воздуха во время пожароопасного сезона.

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Мы с каждым годом увеличиваем парк техники для тушения пожаров, комментирует текущую ситуацию губернатор области Андрей Травников. Прозвучала инициатива по расширению авиационной группы техники, привлекаемой для тушения. Это все правильно, мы будем продолжать это делать. Но президентом поставлена задача: на 50% сократить количество пожаров и площадь возгорания. И только за счет оперативности тушения мы эту задачу выполнить не сможем, а сможем выполнить только за счет предотвращения возгораний.

Сколько средств область планирует потратить на закупку самолетов и из каких источников — на совещании не уточнили.

По информации правительства Новосибирской области, пожароопасный сезон 2022 года продлился 108 дней — с 15 апреля по 19 октября. Количество лесных пожаров, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 30%. Причины отсутствие осадков, жаркая и сухая погода и человеческий фактор. Вместе с тем отмечается уменьшение площади горения на 6,3% ввиду оперативности в обнаружении и тушении пожаров. Ущерб от лесных пожаров составил 34,7 млн рублей. Наибольшее количество возгораний зарегистрировано в Искитимском, Коченевском, Купинском, Куйбышевском и Татарском районах. При тушении были задействованы более тысячи единиц техники и более 3 тысяч человек.

 

Ранее редакция рассказывала об использовании авиации в тушении лесных пожаров в другом регионе РФ.

Фото Сибирского окружного информационного центра

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : самолет ТВС-2МС покупка авиатехники лесные пожары купить самолет


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