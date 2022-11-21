Лесные пожары дадут заказ новосибирскому авиационному институту

В региональном правительстве намерены нарастить парк техники, включая авиационную, для борьбы с лесными пожарами (в том числе в труднодоступных районах). Об этом глава министерства природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин сообщил в своем тематическом докладе по итогам пожароопасного периода 2022 года.

— За счет областного бюджета оперативно организована закупка тяжёлой техники для тушения пожаров в труднодоступных северных районах области — Венгеровском, Куйбышевском, Северном, — сообщает министр. — Поставка техники в лесхозы завершена в полном объеме. С Минцифры и Роскосмосом проводится дистанционный мониторинг лесных пожаров. Это позволит лучше отслеживать термические точки. Итоги наработок будут представлены в конце года на заседании КЧС.

— В октябре проведено совещание с институтом им. Чаплыгина, — говорит Евгений Шестернин. — Были рассмотрены предложения по использованию специальных воздушных судов с целью тушения пожаров на труднодоступных и удаленных территориях. В настоящее время тушение осуществляется наземным способом без авиации. Считаем возможным привлечение данных воздушных судов. Также для улучшения материально-технической базы лесопожарных формирований запланирована закупка дополнительных самолетов.

Еще одним поставщиком новой авиатехники, по словам министра, должен стать ФАУ «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» (входит в состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»).

Напомним, что данную технику начали тестировать еще в марте 2022 года. Как сообщали в ФАУ, при тушении пожаров такие самолеты имеют преимущества перед многотонными пожарными самолетами, так как способны приземлиться на относительно небольшую травяную или грунтовую площадку в любом отдаленном районе, отрезанном от наземных транспортных путей, на минимальном удалении от очага. Это влияет на скорость работы и количество сбросов воды за короткое время, что важно при тушении. Установленное водосливное устройство с максимальной емкостью до 2000 л можно заправлять как водой, так и специальной огнегасящей жидкостью. Помимо сброса воды на пожар с малой высоты, такой самолет способен координировать действия наземных служб и выбрасывать парашютный десант. Все это позволяет удержать огонь от распространения до прихода основных наземных пожарных служб. При эксплуатации подобного оснащения на ТВС-2МС у регионов появляется надежная поддержка с воздуха во время пожароопасного сезона.

В Новосибирске начались наземные испытания электродвигателя для авиации Мы с каждым годом увеличиваем парк техники для тушения пожаров, — комментирует текущую ситуацию губернатор области Андрей Травников. — Прозвучала инициатива по расширению авиационной группы техники, привлекаемой для тушения. Это все правильно, мы будем продолжать это делать. Но президентом поставлена задача: на 50% сократить количество пожаров и площадь возгорания. И только за счет оперативности тушения мы эту задачу выполнить не сможем, а сможем выполнить только за счет предотвращения возгораний.

Сколько средств область планирует потратить на закупку самолетов и из каких источников — на совещании не уточнили.

По информации правительства Новосибирской области, пожароопасный сезон 2022 года продлился 108 дней — с 15 апреля по 19 октября. Количество лесных пожаров, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 30%. Причины — отсутствие осадков, жаркая и сухая погода и человеческий фактор. Вместе с тем отмечается уменьшение площади горения на 6,3% ввиду оперативности в обнаружении и тушении пожаров. Ущерб от лесных пожаров составил 34,7 млн рублей. Наибольшее количество возгораний зарегистрировано в Искитимском, Коченевском, Купинском, Куйбышевском и Татарском районах. При тушении были задействованы более тысячи единиц техники и более 3 тысяч человек.

Ранее редакция рассказывала об использовании авиации в тушении лесных пожаров в другом регионе РФ.