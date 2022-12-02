От Искитима до границы с Алтайским краем Чуйский тракт сделают четырёхполосным

О планах реконструкции дороги в эфире программы «Регион LIFE» на телеканале ОТС рассказал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

— Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» разрабатывает проектно-сметную документацию на капитальный ремонт нескольких участков, – сообщил Анатолий Костылевский. — С момента начала строительно-монтажных работ по капитальному ремонту будут проектировать всё остальное. Задача – сделать трассу Р-256 «Чуйский тракт» от Искитима до границы с Алтайским краем в 4-х полосном исполнении».

Напомним, «Чуйский тракт» пользуется большой популярностью у жителей области и соседних регионов, которые выезжают на отдых в Алтайский край. Упрдор «Алтай» на днях объявил торги выбору подрядчика на капремонт нескольких участков «Чуйского тракта» общей стоимостью 1,7 млрд руб.

Ранее редакция сообщала, что в 2022 году дорожники региона должны отремонтировать 113 км трассы Р-256 «Чуйский тракт». Основная часть работ выполняется на участках, проходящих вблизи популярных туристических достопримечательностей.

Фото с сайта ФКУ Упрдор «Алтай»