Рекламодателям

На новой станции метро в Новосибирске появились вывески

  • 03/12/2022, 11:02
станция метро Спортивная
Запуск станции в эксплуатацию запланирован до конца года.

На новой станции метро Новосибирска, расположенной рабом с ледовой арендой, полностью смонтировала первая вывеска — Станция «Спортивная». Всего их будет пять. Они сделаны из алюминиевого сплава, под ними — лайтбоксы, просвечивающие надписи.

— Вывеска установлена в проектное положение. Она обозначает вход № 2 со стороны Октябрьского моста.  Название станции подсвечивается в темное время суток. Вывеска изготовлена на новосибирском предприятии, элементы освещения — тоже, — пояснил генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

На минувшей неделе правительство региона сообщило, что на ледовой арене сейчас работает около 700 человек. Сдать объект в эксплуатацию власти обещали до конца 2022 года.

Депутат «выбил» у чиновников «экскурсию» на ледовую арену

Депутат «выбил» у чиновников «экскурсию» на ледовую арену

Напомним, на ноябрьской сессии регионального парламента депутат Вячеслав Илюхин предложил записать протокольно, чтобы на следующей сессии детально рассмотреть вопрос о готовности строящейся ледовой арены с организацией на объект экскурсии для, депутатов. До этого строящаяся ледовая арена неоднократно становилась поводом для критики работы областных чиновников со стороны представителей, как федеральной власти, так и контролирующих органов. В конце прошлого года, по неофициальной версии, претензии контролеров к срокам и качеству работ стоили должности теперь уже бывшему главе регионального Минстроя Ивану Шмидту.

Строительство Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске идёт в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, необходимые вспомогательные помещения. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь». Помимо возведения ЛДС, обустраиваются подъездные пути к спортивному комплексу, строятся станция метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста.

 

Ранее редакция сообщала, что дорогу, проложенную к ледовой арене, будут эксплуатировать, несмотря на вопросы, которые возникли у правоохранительных органов к компании, которая строит объект

Фото компании «СпецТрансСтрой»

301

Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : станция метро Спортивная Метро Новосибирска ледовая арена


Спецоперация на Украине

На поддержку мобилизованных добавят средств из бюджета
2/12/22 10:29
Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации
2/12/22 9:50
В Новосибирске продолжается «депутатский» набор на спецоперацию
29/11/22 15:20
школьная концессия

Школьная концессия все еще находится на госэкспертизе

Депутаты сомневаются, что концессионерам удастся реализовать проект в 2023 году.
Читать статью >>
утилизация упаковки

Уже 7% покупателей обращают внимание на экологичность упаковки продукции

Производителям и переработчикам рекомендуют быстрее находить общий язык и выстраивать производство перерабатываемой упаковки, чтобы потом не обижаться на государство.
Читать статью >>
демонтаж зданий

В утилизации строительных отходов нужно наводить порядок

Предприниматели говорят, что в некоторых регионах на этом рынке «палку перегибают» экологи, а также о неадекватных ставках на утилизацию строительного мусора в тендерах.
Читать статью >>
Коммунальная авария

В Новосибирске новые коммунальные аварии

Ещё в нескольких районах города и Новосибирской области.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алена Русакова, президент межрегиональной ассоциации предпринимателей и предприятий легкой промышленности «Мода.Технологии.Ритейл», руководитель и дизайнер компании «Лаборатория инновационного дизайна»

«Мне все больше нравится то, что отшивают наши новосибирские компании»

Сегодня нет необходимости производить много — важно производить нужные людям вещи.
Все материалы
Лента новостей

Школьная концессия все еще находится на госэкспертизе

03/12/2022, 13:30

Дело о масштабном пожаре в Омской области, в котором сгорело 88 домов, направлено в суд

02/12/2022, 18:56

От Искитима до границы с Алтайским краем Чуйский тракт сделают четырёхполосным

02/12/2022, 18:11

Томские перевозчики настаивают на повышении цен в общественном транспорте

02/12/2022, 17:49
Популярное

Новогодний стол подорожает на 10-15%

02/12/2022, 16:54

В Новосибирске преподаватель вуза инициировал «акцию» на взятки для своих студентов

02/12/2022, 15:26

Военную службу включили в «большой» пенсионный стаж

02/12/2022, 14:13
Новости компаний

ВТБ запустил сервис оплаты для бизнеса на базе технологии SoftPOS

02/12/2022, 16:23

Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Золото и точка» от СК Уралсиб Жизнь

02/12/2022, 10:53

ВТБ сократил время принятия решения по ипотеке до 3 минут

01/12/2022, 17:33

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска