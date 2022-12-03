На новой станции метро в Новосибирске появились вывески

На новой станции метро Новосибирска, расположенной рабом с ледовой арендой, полностью смонтировала первая вывеска — Станция «Спортивная». Всего их будет пять. Они сделаны из алюминиевого сплава, под ними — лайтбоксы, просвечивающие надписи.
— Вывеска установлена в проектное положение. Она обозначает вход № 2 со стороны Октябрьского моста. Название станции подсвечивается в темное время суток. Вывеска изготовлена на новосибирском предприятии, элементы освещения — тоже, — пояснил генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.
На минувшей неделе правительство региона сообщило, что на ледовой арене сейчас работает около 700 человек. Сдать объект в эксплуатацию власти обещали до конца 2022 года.
Строительство Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске идёт в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, необходимые вспомогательные помещения. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь». Помимо возведения ЛДС, обустраиваются подъездные пути к спортивному комплексу, строятся станция метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста.
Ранее редакция сообщала, что дорогу, проложенную к ледовой арене, будут эксплуатировать, несмотря на вопросы, которые возникли у правоохранительных органов к компании, которая строит объект.
Фото компании «СпецТрансСтрой»
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