На новой станции метро в Новосибирске появились вывески

На новой станции метро Новосибирска, расположенной рабом с ледовой арендой, полностью смонтировала первая вывеска — Станция «Спортивная». Всего их будет пять. Они сделаны из алюминиевого сплава, под ними — лайтбоксы, просвечивающие надписи.

— Вывеска установлена в проектное положение. Она обозначает вход № 2 со стороны Октябрьского моста. Название станции подсвечивается в темное время суток. Вывеска изготовлена на новосибирском предприятии, элементы освещения — тоже, — пояснил генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

На минувшей неделе правительство региона сообщило, что на ледовой арене сейчас работает около 700 человек. Сдать объект в эксплуатацию власти обещали до конца 2022 года.

Напомним, на ноябрьской сессии регионального парламента депутат Вячеслав Илюхин предложил записать протокольно, чтобы на следующей сессии детально рассмотреть вопрос о готовности строящейся ледовой арены с организацией на объект экскурсии для, депутатов. До этого строящаяся ледовая арена неоднократно становилась поводом для критики работы областных чиновников со стороны представителей, как федеральной власти, так и контролирующих органов. В конце прошлого года, по неофициальной версии, претензии контролеров к срокам и качеству работ стоили должности теперь уже бывшему главе регионального Минстроя Ивану Шмидту.

Строительство Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске идёт в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, необходимые вспомогательные помещения. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь». Помимо возведения ЛДС, обустраиваются подъездные пути к спортивному комплексу, строятся станция метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста.

Ранее редакция сообщала, что дорогу, проложенную к ледовой арене, будут эксплуатировать, несмотря на вопросы, которые возникли у правоохранительных органов к компании, которая строит объект.