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Дело о массовом отравлении суши передали в суд

  • 24/12/2022, 13:10
массовое отравление суши
Купив суши, посетители бара в нагрузку получили острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта.

В Татарский районный суд поступило уголовное дело в отношении владельца суши-бара «Суши Хаус» Ивана Тырышкина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

—  Органами предварительного следствия Тырышкин обвиняется в том, что в период с 18.11.2021 г. по 22.11.2021 г. в результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил в принадлежащем ему предприятии по производству и реализации пищевых продуктов «Суши Хаус», от контакта с сотрудниками предприятия были заражены инфекциями, в частности, сальмонеллёзом, норовирусной инфекцией и микст инфекцией пищевое сырьё полуфабрикаты и кухонный инвентарь,  — говорится в материалах следствия. — Употребление приготовленной сотрудниками предприятия недоброкачественной пищи в повлекло массовое заболевание посетителей бара острыми инфекционными заболеваниями желудочно-кишечного тракта (сальмолелла, гастроэнтерит).

Санкцией ч. 1 ст. 236 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Дело назначено к слушанию на 13 января.

 

Ранее редакция сообщала о том, что чиновник получил взятку кирпичами и печной дверью. 

Фото pixabay — drawsandcooks

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : суши-бар массовое отравление


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